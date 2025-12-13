जयपुर की अवैध कॉलोनियां व अतिक्रमण की विस्तृत रिपोर्ट पेश करें सरकार – मंजू शर्मा

सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि देश में चारागाह की भूमि , वन भूमि, नगर पालिका , नगर निगम की भूमि, विकास प्राधिकरण की भूमि और अन्य विभागों की भूमि को कब्जाधारियों ने अपने कब्जे में लेकर उस पर कॉलोनियां काट दी। जिस पर लोगों ने मकान भी बना लिए है।