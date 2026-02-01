अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच CBI को जाते ही अभिनेत्री उर्मिला को मिली सुरक्षा

यहां पुलिस लाइन में उन्हे पर्सनल गनर दिया गया है। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उर्मिला ने कहा कि उनकी जान को अभी भी खतरा है। आशंका जताई कि उन पर हमला किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने सहारनपुर पुलिस का धन्यवाद करते हुए कहा कि पुलिस ने जिस तरह से उन्हे सुरक्षा मुहैया कराई है इसके लिए वह सहारनपुर पुलिस की आभारी हैं। उधर सीबीआई ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की नए सिरे से जांच शुरु कर दी है। इस मामले में सीबीआई ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है।