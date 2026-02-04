नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक संबंध बना रहा था रेलवे कर्मचारी, लड़के ने सिर पर मार दिया सिलेंडर, फिर कांच से गला काटा

पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि वह अक्सर अपने पुराने दोस्तों से मिलने मंदिर मार्ग इलाके में आता-जाता था। 25 और 26 जनवरी की रात वह पहाड़गंज में एक बार के बाहर घूम रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात संदीप से हुई। वहां उसने संदीप से पैसे मांगे, जिसके बाद संदीप उसे अपने कमरे में ले गया। कमरे में पहुंचने पर संदीप ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करने की कोशिश की। इससे घबराकर और गुस्से में आकर किशोर ने कमरे में रखा गैस सिलिंडर उठाकर संदीप के सिर पर मार दिया। संदीप के गिरने के बाद उसने टूटे हुए कांच से उसकी गर्दन पर भी वार किया। इसके बाद किशोर ने अपने खून से सने कपड़े बदले, संदीप के दूसरे कपड़े पहने और उसके 2000 रुपये, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल लेकर वहां से भाग गया। जाते समय उसने कमरे को बाहर से बंद कर दिया और चाबी अंदर ही छोड़ दी।