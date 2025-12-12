मैं 5 से 10 करोड़ वोट मोबिलाइज करा सकता हूं…एक सवाल पर भड़के स्वामी रामदेव

स्वामी रामदेव थोड़ी देर बोलने के बाद जब शांत हुए तो एंकर ने फिर वही सवाल दोहरा दिया। इसपर उन्होंने कहा "मैं एक योगी और कर्मयोगी हूं। जब आप योग करते हैं और कर्मयोग करते हैं तो उसके बदले देश आपको सत्ता और संपत्ति देता है। इसके साथ ही आपके पास अभूतपूर्व ताकत भी होती है, जो जनता के विश्वास के रूप में आपके पास निधि स्वरूप होती है। मैं भले ही राजनीतिज्ञ नहीं हूं, लेकिन मेरे पास देशहित में 5 से 10 करोड़ लोगों के वोट मोबिलाइज करने की ताकत है। इसे मेरी राजनैतिक ताकत कहें या सोशल पॉवर, लेकिन देश के कम से कम 100 करोड़ लोगों तक मेरी रीच है। ये वही लोग हैं, जो मेरे बताए अनुसार योग करते हैं, मेरा बताया लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। देश के 99 प्रतिशत घरों तक किसी की रीच व्यापार से पहुंचती है क्या? इस देश में तो अडानी-अंबानी, टाटा-बिड़ला हैं। उनको घर-घर में लोग जानते हैं। उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। देश में वो लोग व्यापार करते हैं, लेकिन स्वामी रामदेव का सम्मान है। ये सम्मान तप, त्याग और सेवा से मिलता है। हमने हमेशा वही किया, स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्‍ण ने कभी किसी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा।"