ज्यादा से ज्यादा जेल भेज दोगे…सीएम रेखा गुप्ता पर क्यों भड़के AAP नेता, दिल्ली में फिर गरमाई सियासत

आम आदमी पार्टी और दिल्ली की भाजपा सरकार में लगातार खींचतान बढ़ती जा रही है। अब AAP विधायक संजीव झा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रेखा गुप्ता के कहने पर BJP के कुछ नेता उनके खिलाफ अनाप-शनाप बोल और लिख रहे हैं। इतना ही नहीं, संजीव झा ने यहां तक कहा कि सीएम रेखा गुप्ता के इशारे पर उन्हें बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। उनके इस आरोप ने दिल्ली की सियासत में हलचल मचा दी है और अब लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या यह आरोप सही हैं और इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है। दूसरी ओर दिल्ली के भाजपा नेताओं ने इसे सिर्फ हवा-हवाई बयान बताया है।