जिंदगी भर नहीं भूल सकती वो मंजर…गोवा में पति और तीन बहनों को खो चुकी भावना ने बताई आंखों देखी

भावना जोशी वही महिला हैं, जो जीवन की कुछ सुनहरी यादें सहेजने पति और तीन बहनों के साथ गोवा गई थीं, लेकिन वहां से वह अकेली जिंदा लौटी हैं। उनके पति और तीन बहनों की आग में जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसे के बाद से सदमे की हालत में भावना ने उस रात की घटना को याद करते हुए घटना के पीछे के कारणों और क्लब के सुरक्षा प्रबंधों पर सवाल भी उठाए। उन्होंने बताया कि इस पूरी घटना की शुरुआत मामूली सी चिंगारी से हुई थी। अगर समय रहते आग पर काबू पा लिया जाता तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। साथ ही भावना ने यह भी बताया कि क्लब में सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं किया गया और न ही उस घटना के दौरान किसी को बचाने का प्रयास किया गया। उनके अनुसार क्लब में एंट्री-एग्जिट के लिए एक ही गेट था और इस वजह से लोग इधर-उधर भागने के बाद भी क्लब के अंदर ही फंसे रह गए।