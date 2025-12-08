बैग लेकर गया था बेटा, आता ही होगा…गोवा अग्निकांड में मारे गए विनोद की मां की आंखें दरवाजे पर टिकीं

करावल नगर स्थित घर में विनोद के दोनों छोटे बच्चे 11 साल का बेटा और 6 साल की बेटी अभी पूरी सच्चाई से दूर हैं। रिश्तेदारों और पड़ोसियों को डर है कि बच्चे यह खबर सुनकर खुद को कैसे संभालेंगे। इसी तरह कमला की 18 साल की बेटी और 14 साल का बेटा भी सदमे में हैं। दोनों अपनी मां के लौटने और गोवा से कुछ यादगार गिफ्ट लेकर आने का इंतजार कर रहे थे। हादसे में उनकी मां की मौत के बाद अब वह दोनों बोल भी नहीं पा रहे हैं। सबसे ज्यादा मार विनोद की बुजुर्ग मां पर पड़ी है। उन्हें अभी तक नहीं बताया गया कि उनके बेटे और बहू की उस यात्रा से वापसी अब कभी नहीं होगी। परिवार वाले डरते हैं कि सच बताने पर उनका दिल कैसे इसे सह पाएगा। वे लगातार दरवाजे की ओर देखती रहती हैं, जैसे किसी पल उनका बेटा बैग लेकर अंदर आता ही होगा।