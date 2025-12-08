गोवा अग्निकांड में दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके से युवक गिरफ्तार।
Goa Nightclub Fire Case: गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत की घटना ने जहां पूरे देश को हिला दिया, वहीं पुलिस ने इसकी जांच तेज कर दी है। इसी जांच के दौरान गोवा पुलिस ने अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। चार गिरफ्तारियां तो पहले ही हो गई थीं, जबकि दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके से पांचवीं गिरफ्तारी की गई है। इस युवक का नाम भरत है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दिल्ली के सब्जी मंडी निवासी भरत का सीधा संबंध उस नाइट क्लब से है, जहां पर हादसा हुआ था। इस गिरफ्तारी से आस पास के लोगों को बहुत हैरानी हुई। वहीं दूसरी ओर क्लब के मालिक ने घटना के लगभग 34 घंटे बाद इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए हादसे पर दुख जताया है। साथ ही मृतकों और घायलों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने की बात कही है। दूसरी ओर, पुलिस ने मालिकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है।
जानकारी के अनुसार, भरत उस नाइट क्लब में केयरटेकर का काम करता था, जहां छह दिसंबर को भीषण अग्निकांड में 25 लोगों की जान चली गई। HT के अनुसार, गोवा अग्निकांड में भरत की भूमिका की जांच के लिए उसे सोमवार को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद पड़ोसियों ने भरत का गोवा अग्निकांड से कनेक्शन होने पर बड़ी हैरानी जताई। पड़ोसियों ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि वह पिछले 15 साल से इसी इलाके में रह रहा था। वह आदमी अच्छा था, हमेशा सबसे प्यार से बात करता था, लेकिन उसने कभी अपने काम को लेकर कुछ नहीं बताया। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि वह अक्सर देर रात घर लौटता था, इसलिए उससे कभी ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई है। भरत के पड़ोसियों के अनुसार, भरत यहां अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था।
गोवा में इतने बड़े हादसे के 34 घंटे बाद क्लब के मालिक सौरभ लूथरा ने चुप्पी तोड़ी और इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा “इस मामले में जिन लोगों ने जान गंवाई है और जो लोग घायल हुए। उनके साथ मेरी हृदय से शोक संवेदनाएं हैं। मैनेजमेंट पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं।” सौरभ लूथरा ने आगे कहा कि कंपनी इस घटना से प्रभावित लोगों की आर्थिक सहायता हो या किसी और तरह का सपोर्ट, हर तरह से मदद करेगी। ताकि पीड़ित परिवार और घायल लोग इस मुश्किल समय से निकल सकें।
यह हादसा गोवा के अरपोरा इलाके में बने ‘Barch by Romeo Lane’ नाम के क्लब में शनिवार देर रात हुआ था। आग इतनी तेजी से फैली कि वहां मौजूद कई लोग बाहर निकल ही नहीं पाए और इस घटना में 25 लोगों की जान चली गई। इन 25 लोगों में पांच टूरिस्ट और क्लब का स्टाफ भी शामिल था। यह क्लब सौरभ लूथरा की Romeo Lane चेन का हिस्सा है। यह चेन गोवा के साथ-साथ दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ, लखनऊ के साथ कई बड़े शहरों में रेस्टोरेंट और बार चलाती है।
गोवा की अंजुना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए क्लब के मुख्य मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया और गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि इस केस में क्लब के मालिकों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और पुलिस की एक टीम को लूथरा परिवार की तलाश में दिल्ली भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, इस घटना में कई लोगों की जान गई है और यह आग रेस्टोरेंट में सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करने की वजह से फैली थी। इसीलिए इस घटना से सबक लेते हुए गोवा आपदा प्रबंधन विभाग ने नाइट क्लब, बार और देर रात चलने वाले रेस्टोरेंट्स के लिए नई SOP जारी की है। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि सेफ्टी रूल्स की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
