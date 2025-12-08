Goa Nightclub Fire Case: गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत की घटना ने जहां पूरे देश को हिला दिया, वहीं पुलिस ने इसकी जांच तेज कर दी है। इसी जांच के दौरान गोवा पुलिस ने अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। चार गिरफ्तारियां तो पहले ही हो गई थीं, जबकि दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके से पांचवीं गिरफ्तारी की गई है। इस युवक का नाम भरत है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दिल्ली के सब्जी मंडी निवासी भरत का सीधा संबंध उस नाइट क्लब से है, जहां पर हादसा हुआ था। इस गिरफ्तारी से आस पास के लोगों को बहुत हैरानी हुई। वहीं दूसरी ओर क्लब के मालिक ने घटना के लगभग 34 घंटे बाद इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए हादसे पर दुख जताया है। साथ ही मृतकों और घायलों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने की बात कही है। दूसरी ओर, पुलिस ने मालिकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है।