हवस मिटाने के लिए प्यार का गला घोटा…’खलनायक’ पत्नी की सच्चाई जान पुलिस हैरान, चार गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले भारत कॉलोनी में रहने वाले हर्ष भाटी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद हर्ष से जब पूछताछ की गई तो उसके बयान से पुलिस भी हैरान रह गई। हर्ष ने बताया कि यह हमला घायल ललित की पत्नी के कहने पर किया गया था। हर्ष ने इस अपराध को अपने दो दोस्त, सेक्टर-87 में रहने वाले अनिल और सेक्टर-30 में रहने वाले गुन्ना अरनव के साथ मिलकर अंजाम दिया था। हर्ष भाटी ने बताया कि लगभग डेढ़ साल पहले उसकी जान-पहचान ललित की पत्नी से इंस्टाग्राम पर हुई थी। इसके बाद जल्दी ही दोनों में अवैध संबंध बन गए। जब ललित को अवैध संबंधों का पता चला तो उसने विरोध दर्ज कराया। पति की निगरानी और लगातार अवैध संबंधों का विरोध करने से पत्नी परेशान गई थी। इसलिए महिला ने प्रेमी हर्ष के साथ मिलकर अपने पति पर हमला करने का प्लान बनाया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया।