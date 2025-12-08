पत्नी को सुरक्षित किया और सालियों के साथ जिंदा जल गए…बहुत दर्दनाक है विनोद जोशी की कहानी

Goa Night Club Fire Accident: पत्नी और सालियों के साथ गोवा ट्रिप पर पहुंचे विनोद को नहीं पता था कि 4 दिसंबर की रात उसकी आखिरी रात होगी। नाच-गाने और मस्ती के बीच उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' में लगी आग ने सिर्फ एक इमारत नहीं जलाई, बल्कि कई परिवारों के सपनों और जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इस हादसे में करीब 25 लोगों की जान गई। इसमें सबसे दर्दनाक कहानी दिल्ली-गाजियाबाद के जोशी परिवार की है। इस हादसे ने भावना जोशी की पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। जिस गोवा ट्रिप पर वह अपने पति विनोद कुमार और तीन बहनों अनीता, सरोज और कमला के साथ गई थीं, वो पल उनकी जिंदगी का सबसे भयानक दुःस्वप्न बन गया।