फैसला तो पत्नी ही करेगी…शादी में सात फेरों के बाद दूल्हे ने दुल्हन से मांगा आठवां वचन तो मिला ये जवाब

दूल्हा-दुल्हन के बीच आठवें वचन वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो को अब तक करीब 12 लाख लोगों ने देखा है। इस वीडियो के साथ कैप्‍शन में लिखा है "मयंक ने आठवां वचन मांग लिया और दीया को इसे स्वीकार करना पड़ा।" इसके अलावा वीडियो पर लिखा है "आठवां वचन जोड़ा गया।" दरअसल, हिन्दू परंपरा के मुताबिक शादियों में सात फेरे होते हैं। इसमें दूल्हा-दुल्हन अग्नि के सात फेरे लेते समय एक-दूसरे को वचनबद्ध करते हैं। इस बीच दिल्ली की इस शादी को दूल्हे के अनोखे आठवें वचन ने और खुशनुमा बना दिया। इसपर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर्स ने लिखा "उसके दिमाग में ये सेट है कि एसी कितनी देर चलेगा, इसका फैसला हम करेंगे।" वहीं एक दूसरे यूजर्स ने लिखा "भाई कितना सेट करना है वो वाइफ तय करेगी।"