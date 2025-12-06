6 दिसंबर 2025,

नई दिल्ली

फैसला तो पत्नी ही करेगी…शादी में सात फेरों के बाद दूल्हे ने दुल्हन से मांगा आठवां वचन तो मिला ये जवाब

Wedding: दिल्ली की एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दूल्हे ने सात फेरों के बाद दुल्हन से आठवां वचन मांग लिया। सबसे खास बात ये है कि दुल्हन ने भी आठवें वचन के रूप में दूल्हे की डिमांड मान ली।

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Dec 06, 2025

Delhi Wedding Video Viral groom bride 8th Vachan After seven rounds

दिल्ली में शादी का वीडियो वायरल

Wedding: शादी-विवाह जीवन का एक अहम हिस्सा होता है, इसमें होने वाली घटनाएं और मूवमेंट आजीवन लोगों के जेहन में जिंदा रहते हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली में सामने आया, जहां दूल्हे ने सात फेरों के बाद दुल्हन के सामने आठवें वचन के रूप में एक अनोखी डिमांड रखी। इसमें सबसे खास बात ये है कि दूल्हे की बात सुनकर ठहाका लगाकर हंसी दुल्हन ने बिना झिझक उसकी डिमांग मान ली। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे अब तक लगभग 12 लाख लोगों ने देखा है। इसके साथ ही वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के कमेंट भी कर रहे हैं।

पहले जानिए पूरा मामला

दरअसल, यह वीडियो दिल्ली निवासी मयंक और दीया की शादी का है। वायरल वीडियो में स्टेज दूल्हा मयंक और दुल्हन दीया सात फेरों के बाद स्टेज पर बैठे हैं। इसी बीच बारातियों और मेहमानों के बीच अचानक दूल्हे की तेज आवाज गूंज उठती है। इसपर सबका ध्यान दूल्हे की ओर चला जाता है और दुल्हन भी भौचक्की होकर दूल्हे को देखने लगती है, तभी दूल्हा माइक हाथ में लेकर कहता है कि मैं दुल्हन से आठवां वचन मांगना चाहता हूं। इसपर बारातियों और मेहमानों का कमेंट आता है "‌हां-हां जरूर मांगो, लेकिन बात मनवा भी लेना। कहीं दुल्हन बाद में मुकर न जाए।"

आठवें वचन के रूप में दूल्हे ने क्या मांगा?

शादी के बाद स्टेज पर दिलचस्प मूवमेंट के बीच कैमरा दूल्हा और दुल्हन की तरफ घुमाते हुए वीडियोग्राफर कहता है "भइया सबकुछ रिकॉर्ड हो रहा है, आप अपनी बात मनवा लेना। ताकि बाद में दुल्हन मुकरने न पाए।" इसके बाद दूल्हा बने मयंक ने कहा "मैं दुल्हन से एक वचन बुलवाने वाला हूं, स्‍वीकार है आप लोग बुलवा लेना।" इसके बाद दूल्हा कहता है "आज से कमरे में एसी का टेंपरेचर मैं सेट करुंगा" दूल्हे की बात सुनकर दुल्हन ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा "स्वीकार है।" यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

दूल्हा-दुल्हन के बीच आठवें वचन वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो को अब तक करीब 12 लाख लोगों ने देखा है। इस वीडियो के साथ कैप्‍शन में लिखा है "मयंक ने आठवां वचन मांग लिया और दीया को इसे स्वीकार करना पड़ा।" इसके अलावा वीडियो पर लिखा है "आठवां वचन जोड़ा गया।" दरअसल, हिन्दू परंपरा के मुताबिक शादियों में सात फेरे होते हैं। इसमें दूल्हा-दुल्हन अग्नि के सात फेरे लेते समय एक-दूसरे को वचनबद्ध करते हैं। इस बीच दिल्ली की इस शादी को दूल्हे के अनोखे आठवें वचन ने और खुशनुमा बना दिया। इसपर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर्स ने लिखा "उसके दिमाग में ये सेट है कि एसी कितनी देर चलेगा, इसका फैसला हम करेंगे।" वहीं एक दूसरे यूजर्स ने लिखा "भाई कितना सेट करना है वो वाइफ तय करेगी।"

