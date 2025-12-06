हिन्दू धर्म स्थलों के सौ मीटर के दायरे में रूकेगी मांस की बिक्री

बांसवाड़ा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने भीली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन के लिए गैर सरकारी विधेयक पेश किया। रोत ने लोकसभा में भीली भाषा में कहा कि पूरे आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान, अधिकार और सम्मान के लिए एक निर्णायक है। भीली भाषा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लाखों लोगों की मातृभाषा है, फिर भी आज तक इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि असमी बोलने वालों की संख्या लगभग 1.53 करोड़ है, मैथिली के लगभग 1.36 करोड़, कश्मीरी बोलने वालों की संख्या करीब 68 लाख है। भीली बोलने वालों की भी बड़ी संख्या है।