5 देश, 970 करोड़ की ठगी, मशहूर एक्टर से लेकर द ग्रेट खली तक हुए इस्तेमाल, जानिए कौन है रविंद्र सोनी?

कानपुर पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि अभी तक की जानकारी में यह भी पता चला है कि शातिर रविंद्र नाथ का नाम दुबई में फिल्म प्रमोशन के दौरान स्पॉन्सर के रूप में लिया जाता था। जांच के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, पुलिस उनके मुताबिक सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने कहा कि कोतवाली थानाक्षेत्र में एक रविंद्र नाथ सोनी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। आरोपी ने दिल्ली में ब्लू चिप नाम की कंपनी बनाई और उसके साथ 11 सिस्टर कंपनियां भी खड़ी कीं। इन कंपनियों में निवेश करने वालों को हर महीने 4 से 5 प्रतिशत ब्याज देने का वादा किया जाता था। इसी लालच में उसने कई लोगों से करोड़ों रुपये ठग लिए। पुलिस का कहना है कि अभी तक अभिनेता सोनू सूद और द ग्रेट खली की ओर से इस मामले में कोई शिकायत नहीं दी गई है। अगर शिकायत मिलती है तो उसका मुकदमा अलग से दर्ज किया जाएगा।