नई दिल्ली

5 देश, 970 करोड़ की ठगी, मशहूर एक्टर से लेकर द ग्रेट खली तक हुए इस्तेमाल, जानिए कौन है रविंद्र सोनी?

International Fraud: दिल्ली के मालवीय नगर निवासी रविंद्र नाथ सोनी ने अमेरिका, दुबई, जापान, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे देशों में लोगों को भारी चूना लगाया। पुलिस ने उससे पूछताछ कर रही है। इसमें चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ रही है।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

Harshita Saini

Dec 06, 2025

international fraud arrested 970 crore scam with name of sonu sood and the great khali

दिल्ली के नटवरलाल रविंद्र नाथ सोनी ठगी में गिरफ्तार।

International Fraud: पुलिस ने हाल ही में एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है, जिसकी ठगी का नेटवर्क इंटरनेशनल लेवल तक फैला हुआ है। आरोपी की पहचान दिल्ली के मालवीय नगर निवासी रविंद्र नाथ सोनी के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि वह खुद को बड़ा निवेशक और इंटरनेशनल बिजनेस आइकन बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस के अनुसार उसका नेटवर्क पांच देशों में फैला हुआ था। वहीं विदेशी इवेंट्स में वह अभिनेता सोनू सूद और रेसलर द ग्रेट खली के नाम का प्रयोग कर खुद को हाई-प्रोफाइल निवेशक की तरह पेश करता था। ताकि लोग उस पर भरोसा कर लें। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और लगातार नए खुलासे हो रहे हैं।

कैसे पकड़ा गया यह अंतरराष्ट्रीय ठग?

दिल्ली के मालवीय नगर में रहने रविंद्र नाथ सोनी के खिलाफ कानपुर में 42.29 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद से वह फरार था। लेकिन कानपुर कोतवाली पुलिस ने उसे देहरादून से धर दबोचा। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब मामले की जांच-पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि यह ठगी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि आरोपी अमेरिका, दुबई, जापान, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे देशों में भी लोगों को अब तक करीब 970 करोड़ रुपये का चूना लगा चुका है। वह हवाला और क्रिप्टो चैनलों के जरिए विदेशों से भारी भरकम रकम भारत में ट्रांसफर करवाता था। साथ ही जांच में यह भी खुलासा हुआ कि उसके बैंक और सभी ट्रांजेक्शन्स को अमेरिका में बैठकर एक महिला संभाल रही थी।

सोनू सूद और द ग्रेट खली को बताया ब्रांड एंबेसडर

इसी बीच शुक्रवार को दुबई से आए एक पीड़ित ने कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल से मुलाकात की। इस दौरान उसने रविंद्र नाथ की करतूतों का पूरा रिकॉर्ड उन्हें साक्ष्य के तौर पर सौंपा। पीड़ित के अनुसार, रविंद्र खुद को बड़ी कंपनी का मालिक बताता था और लोगों को जाल में फंसाने के लिए मशहूर एक्टर सोनू सूद और द ग्रेट खली को अपना ब्रांड एंबेसडर बताता था। आरोपी ने दुबई में कई बड़े इवेंट और कार्यक्रम भी किए। ताकि लोग उस पर भरोसा करें। कार्यक्रमों में उसने खुद को बड़े निवेश प्रोजेक्ट्स से जुड़े चेहरे की तरह लोगों के सामने पेश किया। इसके बाद उससे भी करीब चार करोड़ रुपये ठग लिए।

कानपुर पुलिस ने क्या बताया?

कानपुर पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि अभी तक की जानकारी में यह भी पता चला है कि शातिर रविंद्र नाथ का नाम दुबई में फिल्म प्रमोशन के दौरान स्पॉन्सर के रूप में लिया जाता था। जांच के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, पुलिस उनके मुताबिक सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने कहा कि कोतवाली थानाक्षेत्र में एक रविंद्र नाथ सोनी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। आरोपी ने दिल्ली में ब्लू चिप नाम की कंपनी बनाई और उसके साथ 11 सिस्टर कंपनियां भी खड़ी कीं। इन कंपनियों में निवेश करने वालों को हर महीने 4 से 5 प्रतिशत ब्याज देने का वादा किया जाता था। इसी लालच में उसने कई लोगों से करोड़ों रुपये ठग लिए। पुलिस का कहना है कि अभी तक अभिनेता सोनू सूद और द ग्रेट खली की ओर से इस मामले में कोई शिकायत नहीं दी गई है। अगर शिकायत मिलती है तो उसका मुकदमा अलग से दर्ज किया जाएगा।

दुबई में कई शिकायतें दर्ज

पुलिस को शक है कि इतनी बड़ी ठगी का पैसा ड्रग्स और हथियारों की तस्करी जैसे नेटवर्क से भी कनेक्शन हो सकता है। पुलिस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़े तारों की जांच में लगी हुई है और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है। जब वह दुबई में था तो उसके खिलाफ एक केस हुआ था, जिसमें उसने पैसे वापस कर दिए थे और वह मामला वहीं खत्म हो गया था। उसके बाद वह भारत आ गया था। हालांकि वहां भी भारत आने से पहले उसने कई लोगों को चूना लगाया। रविंद्र के दुबई छोड़ते ही बहुत लोगों ने उसके खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई हैं। बताया जा रहा है कि दुबई से कुछ लोग जल्द ही भारत आएंगे। यहां वह कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल को रविंद्र के खिलाफ साक्ष्य सौपेंगे।

Hindi News / Delhi / New Delhi / 5 देश, 970 करोड़ की ठगी, मशहूर एक्टर से लेकर द ग्रेट खली तक हुए इस्तेमाल, जानिए कौन है रविंद्र सोनी?

