6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

अगले कुछ घंटों में बदलेगा मौसम! 7 और 8 दिसंबर को आंधी-बारिश की चेतावनी, इन राज्यों में अलर्ट

Weather Alert: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में अगले कुछ घंटों के भीतर मौसम एक बार फिर बदलने की संभावना है। इसके बाद तीन दिन भारी बारिश, आंधी-तूफान और भयंकर शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

Harshita Saini

Dec 06, 2025

imd weather alert Heavy rain cold wave india forecast

मौसम अलर्ट।

Weather Alert: पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। इसके चलते एक तरफ जहां कुछ राज्यों में ठंड और शीतलहर का असर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आंधी-तूफान और बारिश का सिलसिला भी लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अब एक बार फिर आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा कुछ राज्यों में इसके प्रभाव से भयंकर शीतलहर चलने की संभावना भी जताई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है मानसून के बदलने पैटर्न के चलते इस बार मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जहां आंधी-तूफान और भारी बारिश से सर्दी के मौसम में लोगों का बुरा हाल है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में ठंड और शीतलहर का प्रभाव बढ़ने से भी दिनचर्या प्रभावित हो रही है।

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

दिल्ली में हवा की खराब गुणवत्ता के साथ ही मौसम की डबल मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। एक तरह जहां, सुबह और शाम को शीतलहर के चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हवा की खराब गुणवत्ता उन्हें सांस की बीमारी बांट रही है। दिल्ली का एवरेज AQI लगातार ‘बहुत खराब’ श्रेणी में ही बना हुआ है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट्स के अनुसार, शुक्रवार को राजधानी के 40 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से सिर्फ 8 जगहों पर एयर क्वालिटी ‘खराब’ श्रेणी में रही, जबकि बाकी जगहों पर हवा की गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ स्तर पर दर्ज की गई। आने वाले दिनों में यहां कोहरे के साथ ठंड और बढ़ने के आसार हैं।

कड़ाके की ठंड और शीतलहर की संभावना

उत्तर भारत में खासतौर पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तापमान तेजी से गिर रहा है। दिन में धूप रहने के बावजूद शाम होते ही ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और रात का मौसम काफी ठंड वाला हो जाता है। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है और कुछ जिलों में शीतलहर जैसे हालात बन रहे हैं। सुबह के समय कोहरा भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से विजिबलिटी कम हो रही है। राजस्थान के विशेषकर शेखावटी क्षेत्र में कोल्ड-वेव (शीतलहर) और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमालयी राज्यों से सटे हाने के कारण हरियाणा और पंजाब में भी न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना है।

महाराष्ट्र में भी बदलने वाला है मौसम का मिजाज

दूसरी तरफ, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मौसम अभी भी सामान्य है। यहां ठंड उतनी महसूस नहीं हो रही है और तापमान दिन में गर्म और रात में हल्का ठंडा बना हुआ है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि महाराष्ट्र में भी अगले कुछ दिनों के अंदर मौसम में बड़ा बदलाव आने की संभावना है, क्योंकि हवा की दिशा और तापमान में गिरावट की संभावना बनी हुई है। कुल मिलाकर, आने वाले दिनों में उत्तर भारत में सर्दी और बढ़ सकती है और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है।

अब जानिए कहां होगी भारी बारिश ?

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 6, 7 और 8 दिसंबर के लिए कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं केरल में तेज बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यनम और रायलसीमा में भी बादल जमकर बरस सकते हैं।

ये भी पढ़ें

दिल्ली का विस्तार करेगी BJP सरकार! सीएम रेखा गुप्ता ने LG के पास भेजा प्रस्ताव, कैबिनेट से मिली हरी झंडी
नई दिल्ली
Rekha government sent proposal LG create 2 new districts and 6 tehsils in Delhi administrative changes

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

IMD latest forecast

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Updated on:

06 Dec 2025 10:44 am

Published on:

06 Dec 2025 10:41 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / अगले कुछ घंटों में बदलेगा मौसम! 7 और 8 दिसंबर को आंधी-बारिश की चेतावनी, इन राज्यों में अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

सांस की बीमारी, दिल्ली में 2 लाख केस, फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए ये सब खाएं

Respiratory illness cases in Delhi, air pollution, air pollution se bimari, lungs ko majboot kaise kare, Lungs ko Majboot karne ke liye kya khaye,
Patrika Special News

मेरी बात मानों वरना तुम्हारे भाई को…घर पहुंचे प्रेमी ने छोटी बहन के सामने 23 साल की युवती से की दरिंदगी

23-year-old Girl digital rape by boyfriend front of younger sister in Ghaziabad Crime
नई दिल्ली

एक्सप्रेसवे पर एक-दूजे का हाथ थामे कपल के मिले शव…ज्यादा खून बहने से हुई मौत

delhi mumbai expressway couple accident found holding hands
नई दिल्ली

UAPA के आरोपी की अवैध हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट हैरान, जज बोले-यह बहुत भयावह स्थिति

Supreme Court Expresses Shock At 2-Year Custody Of UAPA Accused Without Chargesheet Grants Bail
नई दिल्ली

रेलवे दीवार के पास घात लगाकर बैठे नाबालिग ने दो भाइयों पर चाकू से बोला हमला, कारण जान रह जाएंगे हैरान

Delhi Crime minor attacked two brothers with knife prem nagar railway colony case
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.