एक्सप्रेसवे पर एक-दूजे का हाथ थामे कपल के मिले शव…ज्यादा खून बहने से हुई मौत

दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना गुरुवार रात की है। पुलिस जांच में पता चला कि दंपति गुरुवार रात करौली जिले से दिल्ली स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच रात करीब 11 बजे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पीछे से किसी वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि कार एक्सप्रेसवे के किनारे लगे मेटल क्रैश बैरियर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में कार सवाल लक्ष्मीराम और उसकी पत्नी कुसुमलता गंभीर रूप से घायल हो गए और कार में ही फंस गए। एक्सप्रेसवे पर रातभर वाहन फर्राटा भरते रहे, लेकिन किनारे पर पलटी कार की ओर किसी का ध्यान नहीं गया।