एक्सप्रेसवे पर एक-दूजे का हाथ थामे कपल के मिले शव…ज्यादा खून बहने से हुई मौत

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसे में दिल्ली निवासी पति-पत्नि की मौत
Husband Wife Death: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें पति-पत्नी की आठ घंटे तक लगातार तड़पने से मौत हो गई। सुबह लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उनके शवों को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस सूत्रों की मानें तो हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल पति-पत्नी अपने अंतिम समय में भी एक-दूजे का हाथ थामे रहे। मृतकों की पहचान दिल्ली के बुद्ध विहार निवासी लक्ष्मी राम और कुसुमलता के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी। परिजनों ने बताया कि लक्ष्मी राम और कुसुमलता के चार छोटे-छोटे बच्चे हैं।
दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना गुरुवार रात की है। पुलिस जांच में पता चला कि दंपति गुरुवार रात करौली जिले से दिल्ली स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच रात करीब 11 बजे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पीछे से किसी वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि कार एक्सप्रेसवे के किनारे लगे मेटल क्रैश बैरियर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में कार सवाल लक्ष्मीराम और उसकी पत्नी कुसुमलता गंभीर रूप से घायल हो गए और कार में ही फंस गए। एक्सप्रेसवे पर रातभर वाहन फर्राटा भरते रहे, लेकिन किनारे पर पलटी कार की ओर किसी का ध्यान नहीं गया।
सुबह कुछ लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो पलटी कार में कपल के शव पड़े थे। इसके बाद किसी ने एक्सप्रेसवे पेट्रोलिंग टीम को घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची एक्सप्रेसवे पेट्रोलिंग टीम ने दोनों के शवों को बाहर निकलवाकर कार को सीधा कराया। इसके बाद कार में मिले कागजों से उनकी पहचान हुई। पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस में लिखे इमरजेंसी नंबर पर फोन किया तो परिजनों को मामले का पता चला। परिजनों ने पुलिस को बताया कि लक्ष्मी राम ने थोड़ी देर में घर पहुंचने की बात कही थी। इसके बाद से उसका फोन रिसीव नहीं हो रहा था। इसलिए वह लोग बहुत परेशान थे।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर रातभर घायलावस्था में पड़े रहने के चलते दोनों का खून ज्यादा बह गया। इसके चलते उनकी मौत हो गई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हादसे के बाद कार में फंसे होने के बाद भी दंपति ने एक-दूसरे का हाथ थाम रखा था। सुबह जब बॉडी निकाली जा रही थी तो लोगों का इस पर ध्यान गया। दंपति के चार छोटे बच्चे हैं। जिनके सिर से मां और पिता का एकसाथ साया उठ गया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चालक पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। वहीं मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग