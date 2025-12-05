5 दिसंबर 2025,

नई दिल्ली

अगले 24 घंटे में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज! दिल्ली-एनसीआर को लेकर बड़ी भविष्यवाणी

Weather: अगले 24 घंटों में दिल्ली-एनसीआर में भयंकर शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान तीन से चार डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Dec 05, 2025

Weather change again next 24 hours Delhi-NCR cold wave big prediction by imd

दिल्ली-एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज।

Weather: दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने बड़ी भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे में दिल्ली-एनसीआर समेत मैदानी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा। इसके बाद अगले तीन दिनों तक तापमान में तीन से चार डिग्री बढ़ोतरी की संभावना है। इसके लिए IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट आएगी।

पहले जानिए दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग की लेटेस्ट भविष्यवाणी के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर चलने की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि शुक्रवार को दिन में ज्यादातर समय आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम होते ही तापमान में तेजी से गिरावट आएगी और शीतलहर चलने का अहसास होगा। IMD के लेटेस्ट अपडेट के अुनसार, इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि राहत की बात ये है कि 48 घंटे तक जहां न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है, वहीं उसके बाद तीन से चार डिग्री तापमान में बढ़ोतरी भी दिखेगी। इससे शीतलहर से कुछ राहत मिलेगी। बात अगर पूरे सप्ताह की करें तो ज्यादातर दिनों में तापमान सामान्य से नीचे ही रहेगा।

अब जानिए दिल्ली के प्रदूषण का ताजा अपडेट

बात अगर दिल्ली के वायु प्रदूषण की करें तो यह लोगों के साथ-साथ सरकार के लिए भी सिरदर्द बन गया है। इसको लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीते दिन यानी गुरुवार के कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के चलते बुजुर्गों को सांस लेना दूभर हो गया है। इस बीच शुक्रवार को भी दिल्ली की आबोहवा में मानक से ढाई गुना ज्यादा प्रदूषक तत्व मिले हैं। इससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगले तीन से चार दिनों तक राजधानी की प्रदूषण के मामले में परेशानी बढ़ने वाली है। इस बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है।

रेखा सरकार शुरू करेगी मिस्ट स्प्रे सिस्टम

दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण को लेकर अच्छी खबर ये है कि रेखा सरकार राजधानी में मिस्ट स्प्रे सिस्टम शुरू करने की तैयारी में है। सीएम रेखा गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ सभी संभावित कदम उठा रही है। इसमें जनता की भागीदारी की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से प्रदूषण को लेकर उठ रही वाटर स्प्रिंकलर्स की मांग को देखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसी के तहत एनडीएमसी क्षेत्र में मिस्ट स्प्रे सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। इसे देखते हुए अब दिल्ली सरकार सभी स्‍थानों पर इसे शुरू करने के लिए विस्तृत योजना तैयार कर रही है।

अब जानिए बारिश को लेकर क्या है नया अपडेट?

बात अगर बारिश की करें तो मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के अंदर कुछ राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। IMD का कहना है कि उत्तर-पूर्वी मानसून के प्रभाव के चलते इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं। इसके अलावा, केरल, माहे और रायसीना में भी बारिश की संभावना है। हालांकि 5 दिसंबर के बाद ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां धीरे-धीरे कम होने लगेंगी।

उत्तर भारत में क्या है मौसम का ताजा अपडेट?

बात अगर उत्तर भारत की करें तो ज्यादातर राज्यों में अगले पांच दिनों तक मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, झारखंड, राजस्‍थान और दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर के साथ घना कोहरा छा सकता है। इससे कड़ाके की ठंड का अहसास होगा। दक्षिणी भारत में भारी बारिश के चलते उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में ठंडी हवाओं के चलते कोहरे का ज्यादा प्रभाव दिखेगा और शीतलहर चलेगी।

ये भी पढ़ें

दिल्ली में दो नए जिले बनाने की तैयारी, 6 नई तहसीलों का भी LG के पास पहुंचा प्रस्ताव, पांच मंत्रालय भी शिफ्ट होंगे
नई दिल्ली
Rekha government sent proposal LG create 2 new districts and 6 tehsils in Delhi administrative changes

