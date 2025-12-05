अगले 24 घंटे में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज! दिल्ली-एनसीआर को लेकर बड़ी भविष्यवाणी

मौसम विभाग की लेटेस्ट भविष्यवाणी के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर चलने की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि शुक्रवार को दिन में ज्यादातर समय आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम होते ही तापमान में तेजी से गिरावट आएगी और शीतलहर चलने का अहसास होगा। IMD के लेटेस्ट अपडेट के अुनसार, इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि राहत की बात ये है कि 48 घंटे तक जहां न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है, वहीं उसके बाद तीन से चार डिग्री तापमान में बढ़ोतरी भी दिखेगी। इससे शीतलहर से कुछ राहत मिलेगी। बात अगर पूरे सप्ताह की करें तो ज्यादातर दिनों में तापमान सामान्य से नीचे ही रहेगा।