सुप्रीम कोर्ट ने विधवा सैन्य अधिकारी के तबादले पर लगाई रोक, केरल हाईकोर्ट का फैसला पलटा

याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 की धारा 9 को ध्यान में नहीं रखा। इस धारा में यह साफ कहा गया है कि दिव्यांग बच्चों को ऐसा माहौल मिलना चाहिए जहां उनकी देखभाल और इलाज में कोई बाधा न आए। साथ ही हाईकोर्ट ने सर्विस पॉलिसी को भी ध्यान में नहीं रखा, जिनके अनुसार विकलांग बच्चे की देखभाल करने वाले व्यक्ति का ट्रांसफर से छूट देने का प्रावधान है। अधिकारी की तरफ से मौजूद वकील पीयूष कांति रॉय और वकील के. गिरीश कुमार और देवराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ट्रांसफर पर रोक लगाने का फैसला यह दिखाता है कि अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और माना है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में जरूरी नीतियों और बच्चों पर पड़ने वाले असर को सही तरीके से नहीं देखा।