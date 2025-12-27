जब तक पौरुषता न ढल जाए…मासूम से हैवानियत के आरोपी को हाईकोर्ट ने सुनाई सजा

आपको बता दें कि यह दुष्कर्म का मामला 2018 का है। 31 मई को मालिक की 5 साल सात महीने और 14 दिन की बच्ची के साथ आरोपी ने पहले दुष्कर्म किया था और सबूत मिटाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। दरअसल, बच्ची के पिता का टेंट का कारोबार था, आरोपी उनके यहां ही काम करता था। अपराधी अपने मालिक के यहां से बच्ची के पिता के लिए दोपहर का भोजन लेने गया। लौटते समय बच्ची भी उसके साथ गई। दोपहर के भोजन के बाद जब बच्ची के पिता झपकी ले रहे थे, तब अपराधी बच्ची को अपने घर ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया और फिर रसोई के चाकू से उस पर कई बार वार किया फिर उसके शव को उस डिब्बे में छिपा दिया,जिसमें उसकी मां आटा रखती थी। उस समय उसकी मां घर पर नहीं थी। मामले में छानबीन की गई तो ग्रामीणों ने बताया कि दोषी को लड़की का हाथ पकड़कर अपने घर ले जाते देखा था, उसने पिता को झूठा बहाना दिया कि उसने उसे प्लांट पर छोड़ दिया था, लेकिन बच्ची का शव उसके घर के परिसर में रखे एक ड्रम से बरामद किया गया। ड्रम और पास के एक पत्थर पर मिले खून के धब्बे पीड़िता के डीएनए से मेल खाते थे।