किराएदार मकान मालिक को नहीं दे सकता ये सलाह, दोनों के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

आपको बता दें कि जिस मामले में सुप्रीम को कोर्ट ने टिप्पणी की है मुंबई की है। यह मामला कमाठीपुरा, नागपाड़ा में स्थित एक गैर-आवासीय परिसर से बेदखली से जुड़ा है। मकान मालिक ने अपनी बहू की वास्तविक जरूरत को आधार बनाकर यह मामला दायर किया था। ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए माना कि परिसर की जरूरत वास्तविक और सही है। इसके बाद किराएदार ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के फैसलों की गहराई से जांच की और बेदखली का आदेश रद्द कर दिया, जिसके बाद मकान मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने पुनरीक्षण अधिकार का इस्तेमाल करते हुए निचली अदालतों के फैसलों की बहुत गहराई से जांच की, जो कि उसके अधिकार के बाहर थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण अधिकार के तहत इतनी जांच तब तक नहीं की जा सकती जब तक निचली अदालत ने स्पष्ट रूप से अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल न किया हो, जो इस मामले में ऐसा नहीं था।