26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

किराएदार मकान मालिक को नहीं दे सकता ये सलाह, दोनों के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किरायेदार मकान मालिक को वैकल्पिक आवास या व्यवसाय स्थल चुनने का निर्देश नहीं दे सकता और हाईकोर्ट को निचली अदालतों के फैसलों की अत्यधिक जांच नहीं करनी चाहिए।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Dec 26, 2025

Supreme Court said tenant cannot give this advice landlord

Supreme Court: मकान मालिक और किराएदार के बीच हुए विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी किया है। दरअसल, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी किराएदार मकान मालिक को यह निर्देश नहीं दे सकता है कि उसके लिए कौन सा वैकल्पिक आवास सही है या वह अपना व्यवसाय कहां शुरू करे। इसके अलावा, अदालत ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय अपने पुनरीक्षण अधिकार का इस्तेमाल करते समय दलीलों और सबूतों की अत्यधिक जांच नहीं कर सकता, खासकर तब जब निचली अदालतों ने मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता के पक्ष में समान निष्कर्ष दिया हो।

लॉ ट्रेंड की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत के बेदखली के फैसले को पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले को सही ठहराते हुए मकान मालिक की व्यावसायिक जरूरतों को प्राथमिकता दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि क्या हाईकोर्ट को निचली अदालतों के फैसलों को पलटने के लिए सबूतों की इतनी गहराई में जाना चाहिए था। कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सबूतों की जांच की थी।

इस मामले में Supreme Court ने की टिप्पणी

आपको बता दें कि जिस मामले में सुप्रीम को कोर्ट ने टिप्पणी की है मुंबई की है। यह मामला कमाठीपुरा, नागपाड़ा में स्थित एक गैर-आवासीय परिसर से बेदखली से जुड़ा है। मकान मालिक ने अपनी बहू की वास्तविक जरूरत को आधार बनाकर यह मामला दायर किया था। ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए माना कि परिसर की जरूरत वास्तविक और सही है। इसके बाद किराएदार ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के फैसलों की गहराई से जांच की और बेदखली का आदेश रद्द कर दिया, जिसके बाद मकान मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने पुनरीक्षण अधिकार का इस्तेमाल करते हुए निचली अदालतों के फैसलों की बहुत गहराई से जांच की, जो कि उसके अधिकार के बाहर थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण अधिकार के तहत इतनी जांच तब तक नहीं की जा सकती जब तक निचली अदालत ने स्पष्ट रूप से अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल न किया हो, जो इस मामले में ऐसा नहीं था।

किराएदार की याचिका खारिज

दरअसल, मकान मालिक को ग्राउंड फ्लोर पर स्थित व्यावसायिक परिसर की आवश्यकता थी। किराएदार ने तर्क दिया था कि दूसरी और तीसरी मंजिल (जो आवासीय थीं) और ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा उपलब्ध था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इस तथ्य से कि मुकदमे के दौरान ग्राउंड फ्लोर के एक आवासीय कमरे के लिए कमर्शियल बिजली कनेक्शन लिया गया था, मकान मालिक की आवश्यकता को खारिज नहीं किया जा सकता। भूपिंदर सिंह बावा बनाम आशा देवी (2016) 10 SCC 209 के मामले का हवाला देते हुए, अदालत ने दोहराया कि किराएदार मकान मालिक पर शर्तें नहीं थोप सकता कि उसके व्यवसाय के लिए कौन सा परिसर उपयुक्त है।

ये भी पढ़ें

‘5 मिनट में धरना खत्म करो नहीं तो…’, कुलदीप सिंह सेंगर मामले में पुलिस ने दी चेतावनी…HC के बाहर बैठे प्रदर्शनकारी
नई दिल्ली
Police warn protesters in Kuldeep Singh Sengar case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Supreme Court

Published on:

26 Dec 2025 07:00 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / किराएदार मकान मालिक को नहीं दे सकता ये सलाह, दोनों के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

महिला कॉन्‍स्टेबल का CISF कमांडेंट ने नहीं किया था यौन शोषण, 25 साल बाद दिल्ली HC में सामने आई सच्चाई

delhi high court clears cisf officer image in 25 years old case
नई दिल्ली

चचेरी बहन के प्यार में था समीर, चाचा ने दी 20 लाख की सुपारी…किलर तांत्रिक के जाल में फंसा तो हाईवे पर मिली लाश

Uncle nephew murdered for falling love his cousin Bijnor
नई दिल्ली

अगर मेरी शादी नहीं कराई तो मैं जान दे दूंगी…33 हजार वोल्ट हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ी युवती

Girl climbs high-tension electricity tower in Meerut to marry her lover
नई दिल्ली

दिल्ली की जहरीली हवा पर हाईकोर्ट सख्त, एयर प्यूरीफायर के दामों पर केंद्र को 10 दिन का अल्टीमेटम

राष्ट्रीय

UGC नियम में बदलाव: प्रोफेसरों की भर्ती पर हाईकोर्ट की सख्ती, सिर्फ इंटरव्यू से नहीं होगी नियुक्ति

UGC rules changed High Court strict on teacher recruitment
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.