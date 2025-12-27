ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में छोड़ा आधा मीटर कपड़ा, CMO समेत छह पर गिरी गाज

एक दिन महिला की हालत अचानक काफी बिगड़ गई बुखार आया और महिला के पेट में असहनीय दर्द उठा। इसके बाद उसी अस्पताल में महिला को उपचार के लिए ले गए। चिकित्सक ने दवाइयां दी लेकिन कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद महिला को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां एमआरआई समेत अन्य टेस्ट कराए गए लेकिन कोई पता नहीं चला सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। बाद में एक डॉक्टर ने पेट में गाठ की आशंका जताते हुए दोबारा से ऑपरेशन की सलाह दी। जब दोबारा ऑपरेशन किया गया तो महिला के पेट से करीब आधा मीटर कपड़ा निकला। पीड़ित महिला के पति ने कोर्ट में एप्लीकेशन देते हुए आरोप गया ऑपरेशन के दौरान उसकी पत्नी के साथ गड़बड़ हुई और लापरवाही से चिकित्सक ने पेट में कपड़ा छोड़ दिया। इस वजह से उन्हे भारी परेशानी उठानी पड़ी।