27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में छोड़ा आधा मीटर कपड़ा, CMO समेत छह पर गिरी गाज

FIR : ऑपरेशन थियेटर में महिला के साथ जो हुआ उसका दर्द अब जिंदगी भर महिला को रहेगा।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Dec 27, 2025

Opertation

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

FIR : नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला के साथ बड़ी लापरवाही किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में अदालत के आदेश पर ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गौतमबुद्ध नगर के जिला चिकित्साधिकारी समेत छह डॉक्टरों के खिलाफ लापरवाही के आरोपों में केस दर्ज किया है। इस FIR के दर्ज होने के बाद पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस अब महिला के आरोपों की जांच कर रही है।

ये है पूरा मामला

ग्रेटर नोएडा स्थित नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने गौतमबुद्धनगर के सीएमओ समेत छह डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि एक प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के लिए पहुंची महिला के साथ ऑपरेशन थिएटेर में बड़ी लापरवाही बरती गई। ऑपरेशन के दौरान चिकित्सक ने महिला के पेट में कपड़ा छोड़ दिया। इससे महिला को दर्द होने लगा तो बाद में अल्ट्रासाउंड करने पर इस लापरवाही का पता चला। महिला को दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ा। दोबारा ऑपरेशन करके महिला के पेट से कपड़ा निकाला गया।

ये है FIR

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर डेल्टा वन के रहने वाले अंशुल वर्मा की ओर से कोर्ट में की गई शिकायत में कहा गया कि, 14 नंबर 2023 को वह अपनी पत्नी को तुगलकपुर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहां पर महिला चिकित्सक ने ऑपरेशन से डिलीवरी करने की जरूरत बताई। ऑपरेशन कर दिया लेकिन करीब आधा मीटर कपड़ा महिला के पेट के अंदर ही छोड़ दिया। इसके बाद 16 नवंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। महिला अपने मायके मुजफ्फरनगर आ गई लेकिन उसके पेट में लगातार दर्द रहने लगा।

एक दिन अचानक बिगड़ गई हालत

एक दिन महिला की हालत अचानक काफी बिगड़ गई बुखार आया और महिला के पेट में असहनीय दर्द उठा। इसके बाद उसी अस्पताल में महिला को उपचार के लिए ले गए। चिकित्सक ने दवाइयां दी लेकिन कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद महिला को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां एमआरआई समेत अन्य टेस्ट कराए गए लेकिन कोई पता नहीं चला सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। बाद में एक डॉक्टर ने पेट में गाठ की आशंका जताते हुए दोबारा से ऑपरेशन की सलाह दी। जब दोबारा ऑपरेशन किया गया तो महिला के पेट से करीब आधा मीटर कपड़ा निकला। पीड़ित महिला के पति ने कोर्ट में एप्लीकेशन देते हुए आरोप गया ऑपरेशन के दौरान उसकी पत्नी के साथ गड़बड़ हुई और लापरवाही से चिकित्सक ने पेट में कपड़ा छोड़ दिया। इस वजह से उन्हे भारी परेशानी उठानी पड़ी।

कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

पीड़ित पक्ष ने यह भी आरोप लगाए कि उन्होंने इस मामले में नोएडा सीएमओ से भी शिकायत की लेकिन उन्होंने भी मामले को दबा दिया। पेट से निकले कपड़े की एफएसएल जांच तक नहीं कराई। आरोप है कि चिकित्सक की इस लापरवाही से महिला का पेट काफी कमजोर हो गया है और चिकित्सकों ने कहा है कि अब दोबारा से ऑपरेशन नहीं किया जा सकता इसलिए वह दूसरी प्रेग्नेंसी भी नहीं कर पाएंगी। इन सभी आरोपों के आधार पर अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने सीएमओ समेत छह चिकित्सकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

Updated on:

27 Dec 2025 04:23 pm

Published on:

27 Dec 2025 04:12 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में छोड़ा आधा मीटर कपड़ा, CMO समेत छह पर गिरी गाज

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्नी ने नहीं दिए सिगरेट के लिए पैसे तो ले ली उसकी जान, फिर किया कुछ ऐसा…

राष्ट्रीय

नाबालिग गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के चक्कर में 17 साल के लड़के ने थार से मचाया उत्पात, सड़क पर बिखरे वाहन

To impress girlfriend boyfriend hit several vehicles with Thar car in Noida
नई दिल्ली

प्रेग्नेंसी किट देख डॉक्टर ने महिला को दी ऐसी दवा कि अब जीवनभर नहीं बन सकेगी मां

Doctor
नई दिल्ली

22 दिन पहले बेटी की शादी फिर पत्नी को उतारा मौत के घाट, बेटे ने भी दिया साथ लेकिन पीएम रिपोर्ट ने चौंकाया

20 rupees dispute murder case of husband and wife in delhi vivek vihar
नई दिल्ली

CWC की बैठक: मनरेगा को खत्म करना “गांधीजी का अपमान"-खरगे

राजनीति
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.