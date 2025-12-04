अलग विचारधारा, इमरजेंसी में शादी; बड़ी रोचक है सुषमा-कौशल की लव स्टोरी, बांसुरी बोलीं-पापा का मां के साथ…

इसके बावजूद बहस और तर्क करते-करते दोनों एक-दूसरे के इतना करीब आ गए कि उनमें प्यार हो गया। लेकिन उस समय प्रेम विवाह होना इतनी आसान बात नहीं थी। खासकर लड़की के लिए परिवार से अनुमति लेना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता था। फिर भी दोनों ने हिम्मत दिखाते हुए अपने परिवार वालों को मनाया और13 जुलाई 1975 में इमरजेंसी के दौरान दोनों ने शादी की। इसके बाद सुषमा राजनीति में सक्रिय हो गईं और दिल्ली की सीएम से लेकर भारत का विदेश मंत्रालय तक संभाला। जबकि कौशल स्वराज सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने लगे। हालांकि मात्र 37 साल की उम्र में कौशल मिजोरम के राज्यपाल भी बने। इसके बाद वह राज्यसभा सांसद भी रहे, लेकिन कौशल की राजनीतिक यात्रा ज्यादा लंबी नहीं रही। दोनों ने एक दूसरे को जिंदगी भर साथ दिया, एक दूसरे का सम्मान किया और हर फैसले के साथ खड़े रहे। बाद में उन दोनों के एक बेटी भी हुई, जिसका नाम उन्होंने बांसुरी रखा।