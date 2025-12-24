24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

NCR के 24 जिलों में क्रिसमस डे पर कैसा रहेगा मौसम? IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi NCR Christmas Weather Forecast : उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर तेज हो गया है। दिल्ली-एनसीआर में ठंडी हवाओं और बढ़ती सर्दी से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जबकि हवाओं की रफ्तार 25 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Dec 24, 2025

Delhi NCR Christmas Weather Forecast

Delhi NCR Christmas Weather Forecast: कड़ाके की ठंड ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। बीते दो दिनों से दिल्ली-एनसीआर में भी सर्दी का तांडव देखने को मिल रहा है। यहां ठंडी-ठंडी हवाएं चल रही हैं और ठिठुरन के साथ सुबह हो रही है। वहीं, दोपहर के वक्त हल्की धूप निकल रही है, लेकिन फिर शाम होते ही ठंड अपना रूप दिखाना शुरू कर दे रही है। अब धीरे-धीरे एनसीआर के 24 जिलों के लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि अभी तक एनसीआर में हवाएं 8 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थीं, लेकिन अब इनकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना बताई जा रही है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 27 दिसंबर तक उत्तर भारत के कई राज्यों में घने से लेकर बेहद घने कोहरे की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल के दिनों में अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा, जबकि अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 2-3 दिनों की बात करें तो 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन दिल्ली में मौसम सामान्य के आसपास रहने की उम्मीद है। आसमान साफ रहेगा और सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। आईएमडी के अनुसार, रात और तड़के के समय घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना बनी रहेगी और 24 से 27 दिसंबर तक राजधानी में कोहरे का असर जारी रह सकता है।

NCR के अलावा इन इलाकों में भी ठंड का कहर

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि एनसीआर के अलावा 22 से 27 दिसंबर के बीच पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 22 से 29 दिसंबर तक घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है, जिससे दृश्यता पर असर पड़ सकता है। वहीं, बिहार और ओडिशा में भी 22 से 27 दिसंबर के दौरान कोहरे का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 23 दिसंबर तक राजस्थान के कई हिस्सों, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान सुबह और रात के समय कोहरे की तीव्रता अधिक रह सकती है, जिससे आम जनजीवन और यातायात प्रभावित होने की आशंका है।

ये भी पढ़ें

एनसीआरटीसी कर्मी ने ही वायरल किया था आपत्तिजनक वीडियो, नमो भारत के CCTV में रिकॉर्ड हुई कपल की अश्लील हरकत
नई दिल्ली
Couple Private Video Viral in Train namo bharata ghziabad

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

Updated on:

24 Dec 2025 10:50 am

Published on:

24 Dec 2025 10:42 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / NCR के 24 जिलों में क्रिसमस डे पर कैसा रहेगा मौसम? IMD ने जारी किया अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

वाजपेयी की सबसे बड़ी विशेषता उनके सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति अडिग प्रतिबद्धता

राजनीति

एनसीआरटीसी कर्मी ने ही वायरल किया था आपत्तिजनक वीडियो, नमो भारत के CCTV में रिकॉर्ड हुई कपल की अश्लील हरकत

Couple Private Video Viral in Train namo bharata ghziabad
नई दिल्ली

खुशखबरी! NCR से उत्तराखंड तक फर्राटा भरेंगी इलेक्ट्रिक बसें, जानें नया रूट और किराया, इन लोगों को बड़ा फायदा

8 new electric ac buses start from sahibabad depot with new routes
नई दिल्ली

AAP और केजरीवाल के आरोपों पर टूटा सब्र का बांध, LG बोले-जब किसी से गिला रखना तो आईना सामने रखना…

LG Vinai Kumar Saxena letter to AAP And Arvind Kejriwal BJP response Delhi pollution
नई दिल्ली

गर्लफ्रेंड की सहेलियों के साथ पार्टी के बाद प्रेमिका के घर में युवक की मौत…पुलिस को दिल्ली HC की फटकार, CBI की एंट्री

Delhi High Court reprimands Delhi Police case of death of youth
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.