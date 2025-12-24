NCR के 24 जिलों में क्रिसमस डे पर कैसा रहेगा मौसम? IMD ने जारी किया अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 27 दिसंबर तक उत्तर भारत के कई राज्यों में घने से लेकर बेहद घने कोहरे की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल के दिनों में अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा, जबकि अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 2-3 दिनों की बात करें तो 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन दिल्ली में मौसम सामान्य के आसपास रहने की उम्मीद है। आसमान साफ रहेगा और सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। आईएमडी के अनुसार, रात और तड़के के समय घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना बनी रहेगी और 24 से 27 दिसंबर तक राजधानी में कोहरे का असर जारी रह सकता है।