खुशखबरी! पूरी तरह बदल जाएंगे ‌दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशन, BJP सांसद को रेलमंत्री का जवाब

दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसके तहत अजमेरी गेट साइड का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, जबकि पहाड़गंज साइड पर भी काम शुरू हो गया है, जहां पुरानी इमारतों को हटाकर बेसमेंट बनाया जा रहा है और सुविधाओं को नए स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। अजमेरी गेट साइड अब रेल यात्रियों के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर, बेहतर वेटिंग एरिया, आधुनिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड और व्यापक सीसीटीवी कवरेज की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा बेहतर रोशनी, निर्बाध बिजली आपूर्ति, आरओ पानी, पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अलग-अलग शौचालय के साथ भीड़ नियंत्रण के लिए ज्यादा सीटें भी लगाई गई हैं।