नई दिल्ली

खुशखबरी! पूरी तरह बदल जाएंगे ‌दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशन, BJP सांसद को रेलमंत्री का जवाब

Good News: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में 1337 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास चल रहा है। इसमें दिल्ली के भी 13 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। पुनर्विकास के बाद इनकी सूरत पूरी तरह बदल जाएगी।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Dec 24, 2025

Good news Rail Passengers will get world class facilities at 13 railway stations in Delhi

दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प।

Good News: दिल्ली-एनसीआर से जुड़े रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसके तहत आनंद विहार, नई दिल्ली समेत दिल्ली के करीब 13 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कराया जाएगा। इससे इन स्टेशनों की सूरत पूरी तरह बदल जाएगी और यहां पर रेल यात्रियों को वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं मिलेंगी। यह जानकारी मंगलवार को केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने संसद में दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के एक सवाल के जवाब में दी। उन्होंने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर 1337 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कराया जा रहा है। इसमें दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं।

इन स्टेशनों की बदलेगी सूरत, क्या मिलेंगी सुविधाएं?

केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्‍णव के अनुसार, दिल्ली के जिन स्टेशनों का पुनर्विकास होना है, उसमें रेल यात्रियों को बेहतर सुरक्षा, वर्ल्ड क्लास वेटिंग एरिया, आधुनिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम समेत इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड और व्यापक सीसीटीवी कवजेर की सुविधाएं मिलेंगी। रेलमंत्री ने बताया कि दिल्ली में जिन 13 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होना है, उनमें नई दिल्ली, आनंद विहार, बिजवासन, दिल्ली कैंट, आदर्श नगर, सराय रोहिल्ला, शाहदरा, हजरत निजामुद्दीन, नरेला, सब्जी मंडी, सफदरजंग, तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन शामिल हैं।

नई दिल्ली स्टेशन पर तेजी से चल रहा काम

दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसके तहत अजमेरी गेट साइड का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, जबकि पहाड़गंज साइड पर भी काम शुरू हो गया है, जहां पुरानी इमारतों को हटाकर बेसमेंट बनाया जा रहा है और सुविधाओं को नए स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। अजमेरी गेट साइड अब रेल यात्रियों के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर, बेहतर वेटिंग एरिया, आधुनिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड और व्यापक सीसीटीवी कवरेज की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा बेहतर रोशनी, निर्बाध बिजली आपूर्ति, आरओ पानी, पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अलग-अलग शौचालय के साथ भीड़ नियंत्रण के लिए ज्यादा सीटें भी लगाई गई हैं।

Published on:

24 Dec 2025 12:26 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / खुशखबरी! पूरी तरह बदल जाएंगे ‌दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशन, BJP सांसद को रेलमंत्री का जवाब

