गाजियाबाद पुलिस ने बरामद किए सैकड़ों फोन, जिनके हों पहचानकर ले जायें

रिकवरी की यह पूरी कार्यवाही ट्रांस हिंडन जॉन क्षेत्र से की गई है। CEIR पोर्टल की मदद से पुलिस ने यह सभी फोन बरामद किए हैं।यह अलग बात है कि यह फोन अलग-अलग राज्यों से बरामद हुए हैं लेकिन इनमें से अधिकांश गाजियाबाद क्षेत्र से चोरी या गुम हुए थे। इन्हीं शिकायतों के आधार पर ये रिकवरी की गई है। बरामद किए गए कुल 325 मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 75 लाख रुपए मानी जा रही है। पुलिस ने इनके कुछ मालिकों को ट्रेस कर लिया था जिन्हें उनके मोबाइल फोन सुपुर्द कर दिए गए। अगर आपका भी मोबाइल फोन चोरी हुआ या गुम हो गया था और आपको नहीं मिल पाया है तो आप इसके लिए गाजियाबाद पुलिस से संपर्क कर सकते हैं।