अखलाक लिंचिंग केस में सरकार को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की केस वापसी की याचिका, अब रोज होगी सुनवाई

आपको बता दें कि यह मामला दस साल पुरानी है, दादरी से सटे बिसाहड़ा गांव में अखलाक का परिवार करीब सात दशकों से रह रहा था। उस गांव मे अखलाक के परिवार से किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। अखलाक के बड़े बेटे मोहम्मद सरताज उस समय भारतीय वायु सेना में थे और उनकी चेन्नई में पोस्टिंग थी। घटना 28 सितंबर 2015 की है, शाम का वक्त था और अचानक गांव में गौ हत्या करने की अफवाह फैल गई। जिसके बाद मंदिर के लाउडस्पीकर से इस घटना के बारे एलान किया गया, इसके बाद ही माहौल तनावपूर्ण होने लगा। धीरे-धीरे गांव के लोग इकट्ठा होने लगे और रात करीब साढ़े दस बजे एक भीड़ अखलाक के घर पहुंच गई। उस समय परिवार भोजन कर आराम की तैयारी कर रहा था और अखलाक अपने बेटे दानिश के साथ सो रहे थे। आरोपों के आधार पर भीड़ घर में घुसी और फ्रिज से मांस निकालकर विवाद करने लगी। परिवार ने बताया कि यह गौ मांस नहीं बल्कि मटन है, लेकिन उग्र भीड़ ने उनकी बात नहीं मानी गई। इसके बाद अखलाक और दानिश को घर से बाहर निकालकर उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें अखलाक की मौत हो गई, जबकि दानिश गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका लंबे समय तक इलाज चला।