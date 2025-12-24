सबसे पहले राष्ट्र ही अटल के जीवन का मूल मंत्रः राधाकृष्णन

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह पुस्तक वाजपेयी के जीवन, विचार और कृतित्व को सनातन संस्कृति के मूल्यों के आलोक में समझने का प्रयास है। एक प्रचारक से प्रधानमंत्री तक की उनकी यात्रा इस बात का प्रमाण है कि सनातन संस्कृति के मूल्य व्यक्ति को राष्ट्रसेवा के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकते हैं। देवनानी ने कहा कि शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने पाठ्यक्रमों में भारतीय दृष्टिकोण को सशक्त करने का प्रयास किया। इतिहास लेखन में दृष्टि परिवर्तन की आवश्यकता के कारण ही पाठ्यपुस्तकों में अकबर महान के स्थान पर महाराणा प्रताप महान को स्थापित किया गया, क्योंकि महाराणा प्रताप भारतीय स्वाभिमान, त्याग और राष्ट्रधर्म के प्रतीक हैं। इस वैचारिक साहस की उन्हें संघ के संस्कारों से प्रेरणा मिली। कार्यक्रम को नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष मिलिंद मराठे ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में केन्द्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी मौजूद रहे। राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में सहभागिता करने यहां आए।