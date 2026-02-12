पार्थ पवार का राज्यसभा जाना तय! PM मोदी और सुनेत्रा पवार की 40 मिनट चली बैठक, BJP ने दिखाई हरी झंडी

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार मंगलवार रात दिल्ली पहुंचीं और बुधवार सुबह अपने दोनों बेटों पार्थ और जय पवार के साथ सक्रिय दिखीं। उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के आवास पर प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे के साथ चर्चा की। इसके बाद सुबह 11 बजे संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी करीब 40 मिनट तक बैठक चली। सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी ने अजित पवार के योगदान को याद करते हुए शोक व्यक्त किया और भरोसा दिलाया कि एनडीए के घटक दल के रूप में बीजेपी पूरी मजबूती से एनसीपी के साथ खड़ी है।