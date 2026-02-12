12 फ़रवरी 2026,

मुंबई

भाजपा से न दोस्ती अच्छी, न दुश्मनी… अजित पवार के विमान हादसे पर यह क्या बोल गए पूर्व मंत्री

प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कडू ने अजित पवार के विमान हादसे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 12, 2026

Devendra Fadnavis Ajit pawar

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Photo: IANS/File)

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार का 28 जनवरी को पुणे के बारामती में विमान हादसे में निधन हो गया था। मुंबई से बारामती जाते समय लैंडिंग से ठीक पहले उनके विमान में कथित तौर पर तकनीकी खराबी आई और विमान क्रैश जो गया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। हादसे को लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए गए हैं। इस मामले पर भाजपा नीत महायुति गठबंधन के पूर्व सहयोगी व पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

बच्चू कडू का विवादित बयान- बीजेपी जहरीला सांप है

इसी बीच प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कडू ने इस घटना को लेकर भाजपा (BJP) पर तीखा हमला बोला है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला। कडू ने कहा कि बीजेपी पर लोग हमेशा शक की नजर से देखते हैं। उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी जहरीला सांप है और उससे न दोस्ती ठीक है और न दुश्मनी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकती है।

हालांकि कडू के इन बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से अब तक इस पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अजित पवार के निधन के बाद राज्य की राजनीति में पहले से ही संवेदनशील माहौल है, ऐसे में इस तरह के बयान ने बहस को और तेज कर दिया है।

विमान हादसे की जांच को लेकर भी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। राज्य और केंद्र की एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट से कई अहम तथ्यों के सामने आने की उम्मीद है।

जांच पूरी होने दें- CM फडणवीस

इसको लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा था कि अजित पवार के विमान हादसे की जांच नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) कर रहा है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए।

फडणवीस ने कहा कि विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और सभी पहलुओं से जांच शुरू हो चुकी है।

पुणे जिले के बारामती में हवाई पट्टी के करीब 50 मिनट दूर ही 28 जनवरी को लियरजेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें अजित पवार व चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी।

अजित पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार ने मंगलवार को विमान दुर्घटना से पहले की घटनाओं के क्रम को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए थे और मामले की व्यापक जांच की मांग की थी। एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने हादसे के पीछे गहरी साजिश की ओर इशारा किया है।

अजित पवार के विमान में बम था क्या? इसकी जांच हो… एनसीपी सांसद ने जताई साजिश की आशंका
मुंबई
Ajit Pawar plane Crash update

