भाजपा से न दोस्ती अच्छी, न दुश्मनी… अजित पवार के विमान हादसे पर यह क्या बोल गए पूर्व मंत्री

इसी बीच प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कडू ने इस घटना को लेकर भाजपा (BJP) पर तीखा हमला बोला है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला। कडू ने कहा कि बीजेपी पर लोग हमेशा शक की नजर से देखते हैं। उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी जहरीला सांप है और उससे न दोस्ती ठीक है और न दुश्मनी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकती है।