6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

अजित पवार के विमान में बम था क्या? इसकी जांच हो… एनसीपी सांसद ने जताई साजिश की आशंका

एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद ने कहा, अजित पवार के विमान में कुल 6 लोग सवार बताए गए थे, लेकिन मौके से केवल 5 शव ही क्यों बरामद हुए? छठा व्यक्ति कौन था और कहां गया? विमान के जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में तीन बार कैसे ब्लास्ट हुआ?

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 06, 2026

Ajit Pawar plane Crash update

अजित पवार के विमान हादसे पर बड़ा दावा (Photo: IANS)

महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजित पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच, शरद पवार की एनसीपी (एसपी) के सांसद बजरंग सोनवणे ने इस हादसे को लेकर बेहद सनसनीखेज संदेह जताया है। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा है कि क्या अजित दादा के विमान में बम रखा गया था? सांसद सोनावणे ने कहा है कि इस हादसे की गहराई से जांच होनी चाहिए और यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि क्या विमान में बम तो नहीं था।

पत्रकारों से बातचीत में बजरंग सोनावणे ने भावुक होते हुए कहा कि उनके राजनीतिक जीवन को गढ़ने में अजित पवार का बड़ा योगदान रहा है। इस दौरान उन्होंने विमान हादसे की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि विमान में कुल छह लोग सवार थे, लेकिन पांच शव ही कैसे मिले? जिस तरह से हादसा हुआ और बताया गया कि हवा में तीन धमाके हुए, उससे संदेह पैदा होता है। उन्होंने मांग की कि यह स्पष्ट किया जाए कि कहीं विमान में विस्फोटक तो नहीं था। आखिर हवा में ये धमाके कैसे हुए?

सांसद सोनवणे ने यह भी कहा कि हादसे की पूरी जांच सार्वजनिक की जानी चाहिए। हादसे वाले दिन के अजित पवार के घर से निकलने के समय से लेकर एयरपोर्ट तक के सभी सीसीटीवी फुटेज सामने आने चाहिए। विमान हवा में ही क्रैश हुआ, जमीन पर गिरने से पहले ही धमाका क्यों हुआ? गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान उड़ाने वाले पायलट की पृष्ठभूमि और उस दिन की गतिविधियों की भी जांच होनी चाहिए।

‘मेरे राजनीतिक पिता थे अजित पवार’

राजनीतिक मतभेदों के बावजूद बजरंग सोनवणे अजित पवार को याद करते हुए भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, "1999 से मेरा और अजित दादा का रिश्ता रहा है। मुझे राजनीति में गढ़ने में उनका बड़ा योगदान है। वह मेरे राजनीतिक पिता थे। यह पूरे महाराष्ट्र और देश के लिए अपूरणीय क्षति है।"

‘अजित पवार का भव्य स्मारक बनवाऊंगा’

सांसद सोनवणे ने घोषणा की है कि वे बीड जिले के येडेश्वरी कारखाना परिसर में अजित पवार का एक भव्य स्मारक बनाएंगे। उन्होंने संकल्प लिया कि एक वर्ष के भीतर इस स्मारक का निर्माण कर उनकी पहली पुण्यतिथि पर इसका लोकार्पण किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनसे ऊर्जा मिल सके।

राजनीति पर बोलने का समय नहीं

दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के एक होने की अटकलों पर सोनवणे ने कहा कि यह राजनीति की बात करने का समय नहीं है। दस दिन का शोक होने के कारण उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। अजित पवार उनके लिए मजबूत सहारा थे। अब बीड जिले का विकास किस दिशा में जाएगा, यह कहना मुश्किल है।

बता दें कि 28 जनवरी 2026 को बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान अजित पवार का निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। शुरुआती जांच में खराब विजिबिलिटी और तकनीकी खराबी को कारण बताया गया था, लेकिन कई नेताओं ने इस दुर्घटना के पीछे साजिश होने का संदेह व्यक्त किया है।

ये भी पढ़ें

फडणवीस को बोलने का हक नहीं… शरद पवार का पलटवार, NCP के विलय पर कही बड़ी बात
मुंबई
Sharad Pawar pays tribute to Ajit Pawar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Feb 2026 05:31 pm

Published on:

06 Feb 2026 05:26 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / अजित पवार के विमान में बम था क्या? इसकी जांच हो… एनसीपी सांसद ने जताई साजिश की आशंका

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

ब्राह्मण समाज ने लगाए मनोज बाजपेयी के खिलाफ नारे, ‘घूसखोर पंडत’ के टाइटल बदलने की मांग

Ghooskhor Pandit Controversy Manoj Bajpayee
बॉलीवुड

रेलवे ने किया 4 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान, इस रूट के यात्रियों को होगा फायदा

Indian Railway Train Mumbai LTT
मुंबई

टी-20 वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड का ‘धमाका’, नोरा फतेही-बादशाह समेत ये सितारे बिखेरेंगे जलवा

T20 World Cup 2026 Opening Ceremony
बॉलीवुड

दिल्ली से 800 लोग गायब होने के मामले पर ‘मर्दानी 3’ के मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी, यशराज फिल्म्स ने झाड़ा पल्ला

Mardaani 3 Makers on Delhi Missing Cases
बॉलीवुड

थलापति विजय की मुश्किलें बढ़ीं, 1.5 करोड़ का लगा जुर्माना

थलापति विजय की मुश्किलें बढ़ीं, 1.5 करोड़ का लगा जुर्माना
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.