अजित पवार के विमान में बम था क्या? इसकी जांच हो… एनसीपी सांसद ने जताई साजिश की आशंका

पत्रकारों से बातचीत में बजरंग सोनावणे ने भावुक होते हुए कहा कि उनके राजनीतिक जीवन को गढ़ने में अजित पवार का बड़ा योगदान रहा है। इस दौरान उन्होंने विमान हादसे की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि विमान में कुल छह लोग सवार थे, लेकिन पांच शव ही कैसे मिले? जिस तरह से हादसा हुआ और बताया गया कि हवा में तीन धमाके हुए, उससे संदेह पैदा होता है। उन्होंने मांग की कि यह स्पष्ट किया जाए कि कहीं विमान में विस्फोटक तो नहीं था। आखिर हवा में ये धमाके कैसे हुए?