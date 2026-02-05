फडणवीस को बोलने का हक नहीं… शरद पवार का पलटवार, NCP के विलय पर कही बड़ी बात

गौरतलब है कि 28 जनवरी को बारामती में एक विमान दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत हो गई थी। उनके निधन के बाद शरद पवार गुट के नेताओं ने दावा किया कि दोनों गुटों के बीच एकजुट होने की बातचीत अंतिम चरण में थी। अजित पवार ने कथित तौर पर 12 फरवरी की तारीख भी तय कर ली थी, जब वे आधिकारिक रूप से पार्टी के फिर से एक होने की घोषणा करने वाले थे।