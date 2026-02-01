प्रफुल्ल पटेल BJP का ‘गुप्त एजेंट’, NCP के साथ हो रहा है बड़ा धोखा: संजय राउत के बयान से महाराष्ट्र में भूचाल

पिछले हफ्ते एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के बाद NCP में नेतृत्व का संकट गहराया है। प्रफुल्ल पटेल ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में नहीं हैं। उन्होंने अफसोस जताया कि अजित पवार की मौत के बाद पार्टी के फैसलों पर वे लोग टिप्पणी कर रहे हैं जिनका NCP से कोई लेना-देना नहीं है। पटेल ने कहा, 'मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की होड़ में नहीं हूं।' विपक्ष पटेल पर आरोप लगा रहा है कि वे अजित पवार के निधन का फायदा उठाकर नेतृत्व हथियाना चाहते हैं।