5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 32 घंटे बाद महाजाम खत्म! सरकार ने उठाया बड़ा कदम

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 32 घंटे बाद भीषण यातायात जाम आखिरकार खत्म हो गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना ट्रैफिक अपडेट्स को देखकर ही बनाएं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 05, 2026

Mumbai Pune Expressway Traffic Update

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 32 घंटे बाद संकट खत्म (Photo: ANI)

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (Mumbai-Pune Expressway) पर 32 घंटों से लगा भारी ट्रैफिक जाम अब खत्म हो गया है। आडोशी सुरंग के पास पलटे ज्वलनशील गैस टैंकर को प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद सड़क से हटा दिया है। मंगलवार शाम से शुरू हुआ यह संकट गुरुवार तड़के जाकर समाप्त हुआ, जिससे हजारों यात्रियों ने राहत की सांस ली है।

यह रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण था क्योंकि टैंकर में प्रोपलीन (Propylene) जैसी ज्वलनशील गैस थी। इस हादसे के बाद मुंबई जाने वाली ट्रैफिक की लेन 24 घंटे से ज्यादा समय तक पूरी तरह से बंद रहीं। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार पानी की बौछार करती रहीं। इस मिशन में एनडीआरएफ (NDRF), पुणे पुलिस, आईआरबी पुलिस, ONGC के विशेषज्ञ, CISF, फायर सर्विस और स्थानीय स्वयंसेवकों ने मिलकर काम किया। तीन क्रेनों की मदद से टैंकर को सीधा किया गया और एक्सप्रेसवे से हटाया गया।

न खाना, न पानी, न शौचालय की सुविधा...

मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा मंगलवार देर शाम में हुआ, जब टैंकर मोड़ पर नियंत्रण खो बैठा और पलट गया। इसके बाद गैस लीक होने की सूचना मिलने पर अधिकारियों ने तुरंत पुणे से मुंबई जाने वाली लेन को बंद कर दिया। प्रोपलीन गैस बेहद ज्वलनशील होने के कारण भीषण हादसा होने का खतरा था। हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।

मंगलवार शाम करीब सवा 6 बजे से शुरू हुई इस ट्रैफिक जाम ने यात्रियों को बेहाल कर दिया। 25 से 30 किमी लंबा जाम लग गया। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग पूरी रात बिना भोजन, पानी और शौचालय सुविधाओं के सड़क पर फंसे रहे।

140 से ज्यादा एसटी बसें रद्द

ट्रैफिक को पुराने मुंबई-पुणे हाईवे पर डाइवर्ट किया गया। इस ट्रैफिक जाम का असर इतना बड़ा था कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) को अपनी 140 से ज्यादा एसटी बसें रद्द करनी पड़ीं, जिनमें 73 ई-शिवनेरी बसें भी शामिल थीं। इसके अलावा, एक्सप्रेसवे पर बुधवार को एमएसआरटीसी की 163 बसें भी जाम में फंस गई थीं।

टोल को लेकर विवाद

इस भयंकर जाम में फंसने वाले यात्रियों ने आरोप लगाया कि एक तरफ लोग घंटों जाम में फंसे थे, वहीं प्रशासन और टोल कंपनियां बिना कोई सुविधा दिए टोल वसूली जारी रखे हुए थीं। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आदेश दिया कि ऐसी जाम की स्थिति में यात्रियों से टोल न वसूला जाए।

शिंदे ने इस ट्रैफिक जाम पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए तत्काल इमरजेंसी प्लान तैयार करने को कहा है। साथ ही मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Feb 2026 08:18 am

Published on:

05 Feb 2026 08:08 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 32 घंटे बाद महाजाम खत्म! सरकार ने उठाया बड़ा कदम

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

फडणवीस को बोलने का हक नहीं… शरद पवार का पलटवार, NCP के विलय पर कही बड़ी बात

Sharad Pawar pays tribute to Ajit Pawar
मुंबई

डेब्यू फिल्म रही फ्लॉप, 12 बार आमिर की ‘लगान’ हुई थी ऑफर, YES करते तो कहलाते सुपरस्टार

Abhishek Bachchan lagaan film offer 12 times he denied every time this big reason
बॉलीवुड

प्रफुल्ल पटेल BJP का ‘गुप्त एजेंट’, NCP के साथ हो रहा है बड़ा धोखा: संजय राउत के बयान से महाराष्ट्र में भूचाल

Maharashtra Politics
राष्ट्रीय

58 की माधुरी दीक्षित ने स्टेज पर बढ़ाई लोगों की धड़कनें, ‘धक धक’ गाने पर डांस से लूट ली महफिल

Madhuri Dixit Dhak Dhak Dance
बॉलीवुड

मैं संतुष्ट हूं…दीपेश शर्मा संग डेटिंग रूमर्स पर शमिता शेट्टी का फूटा गुस्सा, बोलीं- क्या बकवास…

Shamita Shetty On Dating Rumors With Dipesh Sharma
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.