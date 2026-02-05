मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 32 घंटे बाद महाजाम खत्म! सरकार ने उठाया बड़ा कदम

यह रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण था क्योंकि टैंकर में प्रोपलीन (Propylene) जैसी ज्वलनशील गैस थी। इस हादसे के बाद मुंबई जाने वाली ट्रैफिक की लेन 24 घंटे से ज्यादा समय तक पूरी तरह से बंद रहीं। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार पानी की बौछार करती रहीं। इस मिशन में एनडीआरएफ (NDRF), पुणे पुलिस, आईआरबी पुलिस, ONGC के विशेषज्ञ, CISF, फायर सर्विस और स्थानीय स्वयंसेवकों ने मिलकर काम किया। तीन क्रेनों की मदद से टैंकर को सीधा किया गया और एक्सप्रेसवे से हटाया गया।