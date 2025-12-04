दिल्ली की मल्टीलेयर सुरक्षा में SWAT टीमें और स्नाइपर्स तैनात, क्यों जारी हुआ हाई अलर्ट?

दरअसल, दिल्ली में इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्‍था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को ध्यान में रखकर की गई है। वह दो दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं और इसी वजह से उनकी सुरक्षा को लेकर पूरे शहर में सख्त प्रोटोकॉल लागू किया गया है और मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है। सीनियर अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति के दिल्ली पहुंचने से लेकर वापस जाने तक कई सुरक्षा यूनिट्स एक साथ काम करेंगी। अधिकारियों के अनुसार, सभी एजेंसियों को कड़ी निगरानी के आदेश दिए गए हैं और 5000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। पुतिन की यात्रा के दौरान उनकी मूवमेंट से जुड़े सभी रास्ते पहले से ही सेफ कर दिए गए हैं और लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। पुतिन की पर्सनल टीम भी मौजूद टीमों से को-ऑर्डिनेट कर रही है।