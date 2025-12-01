कौन है पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी? जिसके निशाने पर था लॉरेंस बिश्नोई का भाई, पुलिस का बड़ा खुलासा

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अनमोल ने हाल ही में अदालत में सुरक्षा की मांग की थी। उनकी याचिका में कहा गया है कि उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जान का खतरा है। वह और उनके परिवार के सदस्य लगातार टेंशन और डर में रह रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि हाल ही के कई मामलों में ये धमकियां वास्तविक हमलों में बदल चुकी हैं। अनमोल ने कोर्ट से यह भी अनुरोध किया था कि उन्हें NIA दफ्तर से कोर्ट तक जाते समय पूरी सुरक्षा दी जाए। शनिवार को एनआईए के स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने मामले की सुनवाई NIA के मुख्यालय में की। एनआईए के वकील राहुल त्यागी ने बताया कि सुनवाई मुख्यालय में इसलिए हुई, क्योंकि आरोपी पक्ष के वकील ने अनुरोध किया था। सुनवाई के बाद अनमोल की हिरासत बढ़ाकर 5 दिसंबर तक कर दी गई। इससे पहले उन्हें 19 नवंबर को अपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की वजह से 11 दिन की हिरासत में भेजा गया था।