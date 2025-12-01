Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

कौन है पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी? जिसके निशाने पर था लॉरेंस बिश्नोई का भाई, पुलिस का बड़ा खुलासा

Terror Plan Exposed: दिल्ली पुलिस ने एक पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल को पर्दाफाश किया है। इसे लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया है कि इस मॉड्यूल का टारगेट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई हो सकता था।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

Harshita Saini

Dec 01, 2025

Delhi Police terror plan exposed anmol bishnoi target on Pakistani gangster Shahzad Bhatti

दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश

Terror Plan Exposed: दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान की मदद से चल रहे एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा कर दिया है। इस मॉड्यूल को पाकिस्तानी एजेंसी ISI का सपोर्ट था। इस मॉड्यूल के तीन सदस्यों को अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क को पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी चला रहा था। बताया जा रहा है कि इस गैंग का टारगेट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई था, जिसे अभी हाल ही में अमेरिका से भारत लाया गया है। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। दिल्ली ने पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ तब किया, जब शुक्रवार यानी 28 नवंबर को मध्य प्रदेश के दतिया से 19 साल के विकास प्रजापति उर्फ बेटू, शनिवार यानी 29 नवंबर को पंजाब के फिरोजपुर से 19 साल के हरगुनप्रीत सिंह उर्फ गुरकरणप्रीत सिंह और 30 नवंबर यानी रविवार की सुबह यूपी के बिजनौर से 22 साल के आसिफ उर्फ अरिश को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से पूछताछ में पूरे मॉड्यूल का खुलासा हुआ।.

अनमोल की सुरक्षा याचिका बढ़ाती है शक

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अनमोल ने हाल ही में अदालत में सुरक्षा की मांग की थी। उनकी याचिका में कहा गया है कि उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जान का खतरा है। वह और उनके परिवार के सदस्य लगातार टेंशन और डर में रह रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि हाल ही के कई मामलों में ये धमकियां वास्तविक हमलों में बदल चुकी हैं। अनमोल ने कोर्ट से यह भी अनुरोध किया था कि उन्हें NIA दफ्तर से कोर्ट तक जाते समय पूरी सुरक्षा दी जाए। शनिवार को एनआईए के स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने मामले की सुनवाई NIA के मुख्यालय में की। एनआईए के वकील राहुल त्यागी ने बताया कि सुनवाई मुख्यालय में इसलिए हुई, क्योंकि आरोपी पक्ष के वकील ने अनुरोध किया था। सुनवाई के बाद अनमोल की हिरासत बढ़ाकर 5 दिसंबर तक कर दी गई। इससे पहले उन्हें 19 नवंबर को अपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की वजह से 11 दिन की हिरासत में भेजा गया था।

तीन राज्यों से गिरफ्तारियां, हथियार और चैट बरामद

स्पेशल सेल के अनुसार, मॉड्यूल के तीन सदस्यों को तीन एलग-एलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के फिरोजपुर से हरगुनप्रीत सिंह, मध्यप्रदेश के दतिया से विकास प्रजापति और यूपी के बिजनौर से आसिफ उर्फ आरिश को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि ये तीनों लोग शहजाद भट्टी से सीधे संपर्क में थे। इनके पास से सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल, 10 कारतूस और मोबाइल फोन मिले हैं। फोन से चैट्स, लोकेशन और रेकी के वीडियो मिले हैं, जो इस नेटवर्क की प्लानिंग की ओर इशारा करते हैं।

गुरदासपुर ग्रेनेड हमले से भी लिंक

जांच में यह भी सामने आया है कि यही मॉड्यूल 25 नवंबर को पंजाब के गुरदासपुर के सिटी थाने के बाहर हुए ग्रेनेड हमले में शामिल था। यह हमला भी भट्टी के निर्देश पर किया गया था। बताया जा रहा है कि भट्टी पाकिस्तान से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने नेटवर्क को निर्देश दे रहा था।

आखिर है कौन शहजाद भट्टी?

शहजाद भट्टी पाकिस्तान का एक गैंगस्टर है। वह पहले फारुख खोतर गैंग के साथ काम करता था। अब वह दुऊई में ISI की मदद से अपना आतेकी नेटवर्क चला रहा है। उसका काम लोगों को धमकी देना, सुपारी देना, हथियार भेजना और सोशल मीडिया के जरिए डर फैलाना है। ISI की मदद से अब वह भारत में गैंगस्टर्स के बीच पैठ बनाना और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को रिक्रूट करने लगा है। पहले भट्टी लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त था, लेकिन एक विवाद के बाद दोनों में दूरी आ गई और अब माना जा रहा है कि भट्टी लॉरेंस को मारना चाहता है। भारतीय एजेंसियों के अनुसार, वह अब भारत के लिए बड़ा खतरा बन चुका है और उसका नाम सबसे वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में आ गया है।

ये भी पढ़ें

भांजे की शादी में खलनायक बना CISF जवान! द्वारचार के बाद बैरंग लौटी बारात, दूल्हे ने बताई मामा की करतूत
नई दिल्ली
delhi wedding groom relative CISF jawan shoots child Suhel Murder Case bride refused to marry

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crimenews

Delhi News

Published on:

01 Dec 2025 05:09 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / कौन है पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी? जिसके निशाने पर था लॉरेंस बिश्नोई का भाई, पुलिस का बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

भांजे की शादी में खलनायक बना CISF जवान! द्वारचार के बाद बैरंग लौटी बारात, दूल्हे ने बताई मामा की करतूत

delhi wedding groom relative CISF jawan shoots child Suhel Murder Case bride refused to marry
नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर के लाखों लोगों को बड़ी राहत, कालिंदी कुंज में कम होगा ट्रैफिक जाम

Delhi kalindi kunj traffic jam flyover project NHAI Delhi Noida Route
नई दिल्ली

सिर्फ इसलिए फैसले रद नहीं होने चाहिए, क्योंकि चेहरे बदल गए हैं…CJI के सामने बोलीं सुप्रीम कोर्ट की जज

supreme court justice BV Nagarathna Statement on judgment stability Front of CJI Suryakant
नई दिल्ली

CISF के हेड कांस्टेबल ने शादी समारोह के दौरान बच्चे को मारी गोली, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

CISF head constable shoots child
राष्ट्रीय

शादी के 4 महीने बाद ही पत्नी को दे दिया जहर… सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

supreme court reverses allahabad high court bail order in dowry death case
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.