UAPA के आरोपी की अवैध हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट हैरान, जज बोले-यह बहुत भयावह स्थिति

दरअसल, इस मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की पूरी फाइल देखी तो दोनों जज चौंक पड़े। केस रिकॉर्ड देखने के बाद अदालत को पता चला कि असम पुलिस ने यूएपीए के तहत कार्रवाई तो शुरू की, लेकिन तय समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की। इस पर जस्टिस मेहता ने असम सरकार के वकील से सख्त सवाल पूछे। साथ ही कोर्ट ने साफ कहा कि आरोपी को इतने लंबे समय तक बिना चार्जशीट जेल में रखना पूरी तरह अवैध है। जस्टिस मेहता ने नाराजगी जताते हुए कहा "चाहे कानून कितना ही कठोर क्यों न हो, UAPA अवैध हिरासत की अनुमति नहीं देता। यह स्थिति बिल्कुल भयावह है! दो साल बीत गए, आप चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए और एक व्यक्ति आपकी हिरासत में है! आप अपने आपको देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी समझते हैं?”