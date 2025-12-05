5 दिसंबर 2025,

नई दिल्ली

सर मुझे बचाइये! पापा मेरे साथ…BJP नेता की बेटी की पुकार से पुलिस में मचा हड़कंप, मुकदमा दर्ज

Gurugram: दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भाजपा नेता ने पुलिस को ईमेल के जरिए अपनी शादी रुकवाने का मैसेज भेजा। मैसेज में लिखी बातों को पढ़कर पुलिस के होश उड़ गए।

2 min read
नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

Harshita Saini

Dec 05, 2025

gurugram bjp leader Daughter forced marriage police stops wedding

गुरुग्राम में बेटी को बंधक बनाने के मामले में भाजपा नेता पर मुकदमा दर्ज।

Gurugram: गुरुग्राम के एक बीजेपी नेता से घर से जुड़ा विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। परिवार और बेटी के बीच का विवाद इतना बढ़ गया कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। अपनी शादी से चंद घंटों पहले लड़की ने माता-पिता के खिलाफ शिकायत करते हुए पुलिस से मदद मांगी। ईमेल से मिली सूचना के बाद पुलिस टीम बीजेपी पार्षद के घर पहुंच गई। शादी से ठीक पहले घर में पुलिस के पहुंचने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। लड़की का आरोप है कि उसके माता-पिता उसकी इच्छा के खिलाफ जबरन उसकी शादी करवाना चाहते हैं। जबकि वह एक अन्य लड़के से प्यार करती है और उसी के साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती है। इस बात से उसके माता-पिता इतने नाराज हुए कि उसे घर में ही बंधक बना लिया।

भाजपा नेता पर बेटी को बंधक बनाने का आरोप

लड़की ने अपने माता-पिता पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके माता-पिता उसकी जबरदस्ती शादी कराने पर अड़े हुए थे। उसने जब इस बात का विरोध किया तो उसे अपने ही घर में बंधक बना लिया गया और उससे मोबाइल भी छीन लिया गया। ताकि वह किसी से संपर्क न कर सके। लेकिन लड़की ने समझदारी दिखाते हुए बुधवार को अपने लैपटॉप से मुख्यमंत्री, गुरुग्राम पुलिस, जिला प्रशासन और महिला आयोग को एक ई-मेल भेजकर मदद मांगी। यह ईमेल मिलते ही पुलिस के साथ प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। आनन-फानन पुलिस फोर्स समेत अधिकारी भाजपा नेता के घर पहुंच गए, जहां लड़की को बंधनमुक्त करवाते हुए शादी रोक दी गई।

पुलिस ने भाजपा नेता पर दर्ज किया मुकदमा

शिकायत मिलते ही देर रात सेक्टर-9ए की पुलिस टीम तुरंत लड़की के घर पहुंची और लड़की को उसके घर से सुरक्षित निकाला। इसके बाद उसे सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहे। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और लड़की की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। TOI की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला गुरुग्राम के बीजेपी पार्षद नरेश कटारिया से जुड़ा है। सेक्टर-9 थाना पुलिस ने नरेश कटारिया की बेटी नेहा को घर से सुरक्षित निकालने के बाद भाजपा पार्षद और उनकी पत्नी राज बाला कटारिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह केस बीएनएस की धारा 127(4) के तहत दर्ज हुआ है, जो किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंद करके रखने या बंधक बनाने से जुड़ा है। इसके अलावा उन पर बीएनएस की धारा 3(5) भी लगाई गई है।

अब जानिए विवाद के पीछे की वजह

भाजपा पार्षद नरेश कटारिया की बेटी नेहा ने पुलिस को बताया कि वह एमबीए और M.Ed तक पढ़ चुकी है। साथ ही उसने यह भी बताया कि पिछले 15 साल से वह अपने एक दोस्त के साथ रिलेशनशिप में है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। इसके लिए नेहा ने अपने माता-पिता से बात की तो वे सहमत नहीं हुए। नेहा की इच्छा जानने के बाद उसके पिता नरेश कटारिया ने उसके लिए रिश्ता खोजना शुरू कर दिया और आनन-फानन उसकी शादी किसी और व्यक्ति के साथ तय कर दी। बारात 4 दिसंबर को आनी थी, नेहा का आरोप है कि इसका विरोध करने पर अपने ही घर में बंधक बना लिया गया। इतना ही नहीं, उसके माता-पिता ने उससे मोबाइल भी छीन लिया। ताकि वह किसी से संपर्क न कर पाए। इसके बाद बारात वाले दिन नेहा ने अपने लैपटॉप से ईमेल के जरिए मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े अधिकारियों को मैसेज भेजकर मदद मांगी।

