सर मुझे बचाइये! पापा मेरे साथ…BJP नेता की बेटी की पुकार से पुलिस में मचा हड़कंप, मुकदमा दर्ज

भाजपा पार्षद नरेश कटारिया की बेटी नेहा ने पुलिस को बताया कि वह एमबीए और M.Ed तक पढ़ चुकी है। साथ ही उसने यह भी बताया कि पिछले 15 साल से वह अपने एक दोस्त के साथ रिलेशनशिप में है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। इसके लिए नेहा ने अपने माता-पिता से बात की तो वे सहमत नहीं हुए। नेहा की इच्छा जानने के बाद उसके पिता नरेश कटारिया ने उसके लिए रिश्ता खोजना शुरू कर दिया और आनन-फानन उसकी शादी किसी और व्यक्ति के साथ तय कर दी। बारात 4 दिसंबर को आनी थी, नेहा का आरोप है कि इसका विरोध करने पर अपने ही घर में बंधक बना लिया गया। इतना ही नहीं, उसके माता-पिता ने उससे मोबाइल भी छीन लिया। ताकि वह किसी से संपर्क न कर पाए। इसके बाद बारात वाले दिन नेहा ने अपने लैपटॉप से ईमेल के जरिए मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े अधिकारियों को मैसेज भेजकर मदद मांगी।