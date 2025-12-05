Delhi Traffic Advisory: पुतिन के दौरे पर आज इन रूट्स से बचें, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनज़र महत्वपूर्ण ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली दौरे के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई प्रमुख मार्गों पर आवाजाही नियंत्रित रहेगी। पुलिस ने नागरिकों को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच कुछ खास रास्तों से दूर रहने और वैकल्पिक रूट अपनाने की सलाह दी है।