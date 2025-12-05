5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Delhi Traffic Advisory: पुतिन के दौरे पर आज इन रूट्स से बचें, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Traffic Advisory: दिल्ली में पुतिन की यात्रा को देखते हुए आज कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन और पाबंदियां लागू रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक प्रभावित रूट्स से बचने की अपील की है।

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Dec 05, 2025

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी (X)

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनज़र महत्वपूर्ण ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली दौरे के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई प्रमुख मार्गों पर आवाजाही नियंत्रित रहेगी। पुलिस ने नागरिकों को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच कुछ खास रास्तों से दूर रहने और वैकल्पिक रूट अपनाने की सलाह दी है।

किन रास्तों पर रहेगी पाबंदी

5 दिसंबर को निम्नलिखित इलाकों और मार्गों पर ट्रैफिक रोक व रूट डायवर्जन लागू रहेगा:

  • W प्वाइंट
  • A प्वाइंट
  • ITO चौक
  • बहादुर शाह जफर मार्ग
  • दिल्ली गेट
  • जवाहरलाल नेहरू मार्ग (JLN मार्ग)
  • राजघाट क्रॉसिंग
  • शांति वन क्रॉसिंग
  • हनुमान सेतु–Y प्वाइंट
  • नेताजी सुभाष मार्ग
  • निषाद राज मार्ग
  • सलीमगढ़ फ्लाईओवर बाईपास
  • MGM–प्रगति मैदान टनल से हनुमान सेतु तक का मार्ग
  • कश्मीरी गेट
  • विकास मार्ग
  • IP मार्ग

ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि 9 बजे से 12 बजे के बीच इन सड़कों से बचें, जिससे अनावश्यक जाम और देरी से बचा जा सके।

पार्किंग पर रहेगा सख्त प्रतिबंध

  • बहादुर शाह जफर मार्ग
  • जवाहरलाल नेहरू मार्ग
  • रिंग रोड (हनुमान सेतु–शांति वन से राजघाट तक)
  • IP फ्लाईओवर से प्रगति मैदान टनल तक
  • निषाद राज मार्ग
  • IP मार्ग

उल्लंघन करने पर कार्रवाई

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर नजर बनाए रखें।

पुतिन की भारत यात्रा

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। वह आज, 5 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राजधानी में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही यह विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Updated on:

05 Dec 2025 09:14 am

Published on:

05 Dec 2025 08:55 am

Hindi News / National News / Delhi Traffic Advisory: पुतिन के दौरे पर आज इन रूट्स से बचें, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.