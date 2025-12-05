Delhi Traffic Advisory: पुतिन के दौरे पर आज इन रूट्स से बचें, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी (X)
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनज़र महत्वपूर्ण ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली दौरे के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई प्रमुख मार्गों पर आवाजाही नियंत्रित रहेगी। पुलिस ने नागरिकों को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच कुछ खास रास्तों से दूर रहने और वैकल्पिक रूट अपनाने की सलाह दी है।
5 दिसंबर को निम्नलिखित इलाकों और मार्गों पर ट्रैफिक रोक व रूट डायवर्जन लागू रहेगा:
ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि 9 बजे से 12 बजे के बीच इन सड़कों से बचें, जिससे अनावश्यक जाम और देरी से बचा जा सके।
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर नजर बनाए रखें।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। वह आज, 5 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राजधानी में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही यह विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है।
