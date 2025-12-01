भांजे की शादी में खलनायक बना CISF जवान! द्वारचार के बाद बैरंग लौटी बारात, दूल्हे ने बताई मामा की करतूत

Delhi Wedding: राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। शादी समारोह में दूल्‍हे के मामा और CISF जवान की हरकत से दुल्हन ने शादी करने से इनकार दिया। इसके बाद बारात को बैरंग लौटना पड़ा। दूसरी ओर दूल्हे के मामा और CISF जवान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल, दिल्ली के शाहदरा इलाके के मानसरोवर पार्क में शनिवार रात को एक शादी समारोह में उस समय खलबली मच गई, जब दूल्हे के मामा ने अपनी रिवॉल्वर से एक 14 साल के बच्चे को गोली मार दी। भूख से परेशान बच्चा शादी समारोह में खाना खाने पहुंचा था। इसी बीच द्वारचार में नाच-गाने के बीच नोट लुटाए जा रहे थे। बच्चे ने भी एक नोट उठा लिया। इससे मौके पर मौजूद दूल्हे का मामा इतना गुस्सा हो गया कि उसने बच्चे की कनपटी पर रिवॉल्वर रखा और गोली चला दी। गोली चलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बारात में मौजूद अन्य लोगों ने बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई।