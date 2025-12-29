अदालत के अंदर बहस करें…उन्नाव रेप केस में दिल्ली HC के जजों पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भड़के CJI

सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ डेव और एन हरिहरन, जिन्होंने सेंगर का पक्ष रखा उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट के दोनों न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन्होंने CBI के विरोध के बावजूद सेंगर को जमानत दी। हरिहरन ने कहा कि यह व्यवहार अदालत के अपमान के बराबर हो सकता है, जबकि डेव ने बताया कि न्यायाधीशों की तस्वीरें ऑनलाइन साझा की जा रही हैं और लोगों से उन्हें “पहचानने” के लिए कहा जा रहा है। इस पर CJI सूर्यकांत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम किसी शाही महल में नहीं बैठे हैं। लोग राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम को दबाने का प्रयास मत करें। इस तरह की बहस बाहर नहीं, बल्कि अदालत के भीतर होनी चाहिए।” वहीं, CBI की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की बदनाम करने की कोशिश की निंदा की जानी चाहिए और उन्हें पूरी तरह भरोसा है।