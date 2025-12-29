आखिर क्यों घर-घर बांटी गई तलवारें? हिंदू दल को शासन पर नहीं भरोसा, कहा- सतर्क और तैयार रहने की जरूरत

मिली जानकारी के अनुसार, गाज़ियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर हिंदू समुदाय के लोगों से संपर्क कर उकसाने और हथियार वितरित करने के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में अवैध हथियार बांटने को लेकर अब तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। संगठन से जुड़े अमित प्रजापति ने सरकार से मांग की कि हथियार देने के साथ‑साथ उनके उपयोग को लेकर वैधानिक मान्यता भी दी जाए। वहीं, संगठन के सदस्यों का कहना है कि यह कदम संभावित हालात से निपटने की तैयारी के तौर पर उठाया जा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में हिंदू समाज अपनी सुरक्षा कर सके।