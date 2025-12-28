‘रात को सोते समय यौन उत्पीड़न करता है सौतेला बाप,’ 12 साल की बच्ची के आरोप पर हाई कोर्ट सख्त…सुना दी सजा

मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने इस तरह के मामलों में पीड़ित बच्चों की संवेदनशील स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि बच्चे कई बार पारिवारिक दबाव में आकर खुद को असहाय महसूस करते हैं। कोर्ट के अनुसार, किसी भी बच्चे पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती कि वह अपने सगे या रिश्तेदार को बचाने के लिए सच छिपाए या मानसिक बोझ उठाए। बेंच ने कहा कि कई बार बच्ची को डर होता है कि अगर उसने सच बोला तो उसे घर, आर्थिक सहारे और परिवार से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसा खासकर तब होता है जब आरोपी ही घर का कमाने वाला या देखभाल करने वाला व्यक्ति हो। ऐसे में बच्ची का सच से मुकर जाना अस्वाभाविक नहीं है।