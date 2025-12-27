नशे में टल्ली महिला ने पुलिस बैरिकेडिंग में ठोकी कार, बर्थडे पार्टी से लौटी थी… अब पहुंची थाने

प्रतिकात्मक तस्वीर
Delhi Crime News: देश की राजधानी दिल्ली में एक महिला नशे में इतनी धुत होकर कार चला रही थी कि उसने पुलिस बैरिकेड में टक्कर मार दी, जिसमें एक कांस्टेबल घायल हो गया। इस घटना में कार चला रही महिला भी घायल हुई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं, कार को पुलिस ने सीज कर दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।
आपको बता दें कि यह पूरा मामला उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके का है। पुलिस के अनुसार, 24 दिसंबर की रात उन्हें सूचना मिली कि एक सफेद कार ने पुलिस पिकेट पर ड्यूटी कर रहे पुलिसवाले को टक्कर मार दी है। कार के अंदर एक महिला बैठी थी, जो नशे में लग रही थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि कार पुलिस बैरिकेड से टकराई हुई थी।
वहीं, इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी के अनुसार हिरासत में ली गई महिला की पहचान आरती जैन के रूप में हुई है, जो रोहिणी सेक्टर-16 की निवासी है। घटना के वक्त वह वाहन चला रही थी और नशे में होने की आशंका जताई गई है। हादसे में घायल हुए पुलिस कांस्टेबल रोहित को इलाज के लिए रोहिणी स्थित डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।
महिला से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि प्राइवेट नौकरी करती है। वह एक बर्थडे से लौटकर वापस आ रही थी, इसी दौरान यह घटना हुई। पुलिस ने कहा कि मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें यह भी साफ होगा कि महिला ने शराब पी थी या नहीं। फिलहाल मामले की जांच जारी है, ताकि पूरी घटना की सही जानकारी मिल सके और जरूरत पड़ने पर और धाराएं जोड़ी जा सकें। फिलहाल पुलिस ने महिला के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और दूसरों की जान खतरे में डालने का मामला दर्ज किया गया है। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में शामिल कार को जब्त कर लिया गया है।
