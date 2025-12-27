नशे में टल्ली महिला ने पुलिस बैरिकेडिंग में ठोकी कार, बर्थडे पार्टी से लौटी थी… अब पहुंची थाने

महिला से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि प्राइवेट नौकरी करती है। वह एक बर्थडे से लौटकर वापस आ रही थी, इसी दौरान यह घटना हुई। पुलिस ने कहा कि मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें यह भी साफ होगा कि महिला ने शराब पी थी या नहीं। फिलहाल मामले की जांच जारी है, ताकि पूरी घटना की सही जानकारी मिल सके और जरूरत पड़ने पर और धाराएं जोड़ी जा सकें। फिलहाल पुलिस ने महिला के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और दूसरों की जान खतरे में डालने का मामला दर्ज किया गया है। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में शामिल कार को जब्त कर लिया गया है।