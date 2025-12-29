29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

नए साल में महिलाओं को झटका! एक जनवरी से रेखा सरकार बदलने जा रही मुफ्त यात्रा का नियम, जानें किसे मिलेगा फायदा

Delhi free bus travel: नए साल से दिल्ली में पिंक टिकट व्यवस्था खत्म कर पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लागू किया जाएगा। इसके तहत 12 साल या उससे अधिक उम्र की दिल्ली की निवासी महिलाएं ही मुफ्त बस यात्रा कर सकेंगी, जबकि कुछ शर्तों के चलते कई महिलाएं इस सुविधा से बाहर रह सकती हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Dec 29, 2025

Rekha Sarkar made changes regarding free bus travel in Delhi

Delhi free bus travel: राजधानी दिल्ली में नए साल पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल, अब जल्द ही पिंक टिकट की व्यवस्था बंद होने वाली है, लेकिन इसकी जगह पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की शुरुआत की जाएगी। नए नियम के तहत दिल्ली की रहने वाली 12 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं इस कार्ड के जरिए मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। वहीं, नए नियमों में लागू की गई कुछ शर्तों के कारण कुछ महिलाएं मुफ्त सफर के दायरे से बाहर भी हो सकती हैं।

केवल दिल्ली की महिलाएं मुफ्त में करेंगी सफर

खबरों के अनुसार, दिल्ली परिवहन विभाग (DTC) ने स्मार्ट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। जल्द ही इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। यह सुविधा केवल दिल्ली की निवासी महिलाओं के लिए ही उपलब्ध होगी, जिससे बाहर से आकर रहने वाली या स्थायी निवासी न होने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगी।

NCR की महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ

नए नियम के अनुसार, दिल्ली में केवल वही महिलाएं बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी जो दिल्ली की निवासी होंगी। रोज़ कामकाज के लिए नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों से दिल्ली आने वाली महिलाएं इस योजना से वंचित रहेंगी। बता दें कि मुफ्त बस यात्रा की सुविधा के लिए सफर के दौरान पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड रखना अनिवार्य होगा। कार्ड को यात्रा के समय कंडक्टर को देना होगा, जिसे वह टिकटिंग मशीन में टैप करेंगे।

तीन तरह के स्मार्ट कार्ड लाने की तैयारी

दिल्ली सरकार की यह योजना केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। परिवहन विभाग कुल तीन प्रकार के स्मार्ट कार्ड शुरू करने की तैयारी में है। इनमें पिंक सहेली कार्ड खास तौर पर महिलाओं के लिए होगा, जिसके जरिए दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं विशेष स्मार्ट कार्ड वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और मौजूदा बस पास धारकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, जिसमें उन्हें अतिरिक्त सहूलियतें दी जाएंगी। इसके अलावा जनरल स्मार्ट कार्ड सभी यात्रियों के लिए होगा, जिसे मेट्रो कार्ड की तरह रिचार्ज कर बसों में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

ये भी पढ़ें

Viral Video: BJP नेता की जेब से 50 हजार की गड्डी गायब, प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में हो गया कांड…मंच से करनी पड़ी अपील
नई दिल्ली
Rs 50,000 goes missing from the pocket of a BJP leader video viral

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Rekha Gupta

Published on:

29 Dec 2025 06:09 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / नए साल में महिलाओं को झटका! एक जनवरी से रेखा सरकार बदलने जा रही मुफ्त यात्रा का नियम, जानें किसे मिलेगा फायदा

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

एयरफोर्स से रिटायर्ड ससुर की बहू ने कर दी हत्या, वजह जान पुलिस हैरान, हैदराबाद में जॉब करता है बेटा

Delhi Murder Daughter-in-law kills father-in-law retired from Air Force son works in Hyderabad
नई दिल्ली

पहले पत्नी की हत्या ‌फिर कर ली खुदकुशी…एनसीआर में 35 साल के सिक्योरिटी गार्ड ने क्यों उठाया आत्मघाती कदम?

noida crime news husband first killed his wife and then committed suicide
नई दिल्ली

मैं आठ महीने की गर्भवती हूं और मेरा पति…वीडियो बना रही महिला से पति ने छीना मोबाइल, फिर मिली लाश

Woman last video surfaces after Wife murder in Baghpat
नई दिल्ली

आखिर क्यों घर-घर बांटी गई तलवारें? हिंदू दल को शासन पर नहीं भरोसा, कहा- सतर्क और तैयार रहने की जरूरत

Swords were openly distributed door to door in Ghaziabad
नई दिल्ली

महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर! कांग्रेस ने धुर-विरोधी पार्टी से मिलाया हाथ, आखिर ऐसी क्या मजबूरी?

Mumbai bmc election why congress allied with prakash ambedkar party vanchit bahujan aghadi
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.