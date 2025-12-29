नए साल में महिलाओं को झटका! एक जनवरी से रेखा सरकार बदलने जा रही मुफ्त यात्रा का नियम, जानें किसे मिलेगा फायदा

Delhi free bus travel: राजधानी दिल्ली में नए साल पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल, अब जल्द ही पिंक टिकट की व्यवस्था बंद होने वाली है, लेकिन इसकी जगह पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की शुरुआत की जाएगी। नए नियम के तहत दिल्ली की रहने वाली 12 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं इस कार्ड के जरिए मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। वहीं, नए नियमों में लागू की गई कुछ शर्तों के कारण कुछ महिलाएं मुफ्त सफर के दायरे से बाहर भी हो सकती हैं।
खबरों के अनुसार, दिल्ली परिवहन विभाग (DTC) ने स्मार्ट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। जल्द ही इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। यह सुविधा केवल दिल्ली की निवासी महिलाओं के लिए ही उपलब्ध होगी, जिससे बाहर से आकर रहने वाली या स्थायी निवासी न होने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगी।
नए नियम के अनुसार, दिल्ली में केवल वही महिलाएं बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी जो दिल्ली की निवासी होंगी। रोज़ कामकाज के लिए नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों से दिल्ली आने वाली महिलाएं इस योजना से वंचित रहेंगी। बता दें कि मुफ्त बस यात्रा की सुविधा के लिए सफर के दौरान पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड रखना अनिवार्य होगा। कार्ड को यात्रा के समय कंडक्टर को देना होगा, जिसे वह टिकटिंग मशीन में टैप करेंगे।
दिल्ली सरकार की यह योजना केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। परिवहन विभाग कुल तीन प्रकार के स्मार्ट कार्ड शुरू करने की तैयारी में है। इनमें पिंक सहेली कार्ड खास तौर पर महिलाओं के लिए होगा, जिसके जरिए दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं विशेष स्मार्ट कार्ड वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और मौजूदा बस पास धारकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, जिसमें उन्हें अतिरिक्त सहूलियतें दी जाएंगी। इसके अलावा जनरल स्मार्ट कार्ड सभी यात्रियों के लिए होगा, जिसे मेट्रो कार्ड की तरह रिचार्ज कर बसों में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग