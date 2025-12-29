नए साल में महिलाओं को झटका! एक जनवरी से रेखा सरकार बदलने जा रही मुफ्त यात्रा का नियम, जानें किसे मिलेगा फायदा

दिल्ली सरकार की यह योजना केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। परिवहन विभाग कुल तीन प्रकार के स्मार्ट कार्ड शुरू करने की तैयारी में है। इनमें पिंक सहेली कार्ड खास तौर पर महिलाओं के लिए होगा, जिसके जरिए दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं विशेष स्मार्ट कार्ड वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और मौजूदा बस पास धारकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, जिसमें उन्हें अतिरिक्त सहूलियतें दी जाएंगी। इसके अलावा जनरल स्मार्ट कार्ड सभी यात्रियों के लिए होगा, जिसे मेट्रो कार्ड की तरह रिचार्ज कर बसों में इस्तेमाल किया जा सकेगा।