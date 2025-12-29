Viral Video: BJP नेता की जेब से 50 हजार की गड्डी गायब, प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में हो गया कांड…मंच से करनी पड़ी अपील

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के पद संभालने के बाद यह गाज़ियाबाद का पहला दौरा था, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर तैयारी की थी। जगह-जगह पोस्टर लगे थे और एनएच-09 पर डासना के पास इम्मेंटेक कॉलेज के निकट एक भव्य स्वागत मंच सजाया गया था। कार्यक्रम में खचाखच भीड़ थी और नेता जी का भाषण चल रहा था। इसी बीच एक ऐसी खबर आई, जिसने पूरे कार्यक्रम को कुछ देर के लिए रोक दिया। दरअसल, बताया गया कि भाजपा के मंडल महामंत्री माधव कुमार की जेब से 50 हजार रुपये की गड्डी गायब हो गई। इसी को लेकर मंच से लोगों से अपील करनी पड़ी कि जिस भाई को पैसे मिले हों, कृपया वह लौटा दें। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है।