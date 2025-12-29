29 दिसंबर 2025,

राज्य

नई दिल्ली

Viral Video: BJP नेता की जेब से 50 हजार की गड्डी गायब, प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में हो गया कांड…मंच से करनी पड़ी अपील

Viral Video: पंकज चौधरी के गाज़ियाबाद दौरे के दौरान भाजपा नेता की जेब से 50 हजार रुपए की गड्डी गायब हो गई, जिसके बाद कार्यक्रम को रोकते हुए मंच से अपील की गई कि जिसको भी पैसे मिले हैं, बड़ा दिल दिखाते हुए वापस कर दें।

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Dec 29, 2025

Rs 50,000 goes missing from the pocket of a BJP leader video viral

BJP News: यूपी के गाज़ियाबाद जिले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा के एक नेता मंच से अपील कर रहे हैं कि अगर किसी साथी को 50 हजार रुपये की गड्डी मिली हो तो कृपया बड़ा दिल दिखाते हुए वापस कर दें। भाजपा नेता मंच से अपील करते हुए काफी भावुक नज़र आ रहे थे।

आपको बता दें कि मंच से अपील करने वाले नेता पंकज भारद्वाज हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यह आयोजन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत का है और इसमें किसी भी तरह की अव्यवस्था या विवाद पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा, अगर किसी कार्यकर्ता भाई को ये 50 हजार रुपये मिले हों तो बड़ा दिल दिखाते हुए कृपया पैसे लौटा दें। दरअसल, यह अपील इसलिए की जा रही थी क्योंकि गाज़ियाबाद में भाजपा के एक कार्यक्रम के दौरान नेता जी की जेब से 50 हजार रुपये की गड्डी या तो किसी ने निकाल ली थी या फिर उनकी गलती से कहीं गिर गई थी।

BJP नेता की जेब से 50 हजार गायब

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के पद संभालने के बाद यह गाज़ियाबाद का पहला दौरा था, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर तैयारी की थी। जगह-जगह पोस्टर लगे थे और एनएच-09 पर डासना के पास इम्मेंटेक कॉलेज के निकट एक भव्य स्वागत मंच सजाया गया था। कार्यक्रम में खचाखच भीड़ थी और नेता जी का भाषण चल रहा था। इसी बीच एक ऐसी खबर आई, जिसने पूरे कार्यक्रम को कुछ देर के लिए रोक दिया। दरअसल, बताया गया कि भाजपा के मंडल महामंत्री माधव कुमार की जेब से 50 हजार रुपये की गड्डी गायब हो गई। इसी को लेकर मंच से लोगों से अपील करनी पड़ी कि जिस भाई को पैसे मिले हों, कृपया वह लौटा दें। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है।

यह वीडियो एक्स (X) पर @singhshakti1982 नाम के यूज़र ने पोस्ट किया है, जिस पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। वहीं, बताया जा रहा है कि पैसे गायब होने के बाद भाजपा नेता ने कहा कि वे 50 हजार रुपये कार्यक्रम कराने के लिए लेकर आए थे, लेकिन वे पैसे कहीं गिर गए हैं।

