‘परिवार वालों को मारा, अब बच्चों को उठवा लेगा,’ फिर से डरी हुई है रेप पीड़िता…SC में सुनवाई से पहले लगाया गंभीर आरोप

पीड़ित महिला ने सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही आरोपियों से वह असुरक्षित महसूस कर रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में पीड़िता ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि अदालत उन्हें न्याय दिलाएगी। उन्होंने कहा कि वह यह लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर महिला की आवाज बनने के लिए लड़ रही हैं। पीड़िता का आरोप है कि यदि सीबीआई ने समय रहते कार्रवाई की होती, तो उन्हें पहले ही न्याय मिल जाता और कुलदीप सेंगर की जमानत खारिज हो जाती। उन्होंने कहा कि उनके साथ बलात्कार हुआ, उनके पिता की हत्या कर दी गई और परिवार के अन्य सदस्यों की भी जान गई। साथ ही, परिवार और गवाहों की सुरक्षा हटा ली गई, उनके पति की नौकरी चली गई और अब उनके बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। पीड़िता ने आशंका जताई कि दबाव बढ़ाकर उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है।