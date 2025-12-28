Delhi Weather News: दिल्ली में प्रदूषण से मिलेगी राहत, इस दिन होगी बारिश…मौसम विभाग का बड़ा अपडेट

Delhi Weather News:दिल्ली में भारी प्रदूषण से परेशान लोगों को अब जल्द ही राहत मिलने वाली है। दरअसल, मौसम विभाग ने राजधानी में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संकेत दी है। इसके साथ ही सोमवार को घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो नया पश्चिमी विक्षोभ की वजह मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है।
मौसम विभाग की ओर से नए साल पर यानी कि 31 दिसंबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाने की संभावना जताई है। साथ ही सुबह हल्का-हल्का कोहरा भी देखने को मिलेगा। वहीं, एक जनवरी को भी बादल छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही दिल्ली - एनसीआर के कुछ इलकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई जा रही है।
मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार, 30 दिसंबर को दिल्ली में सुबह के समय अधिकतर इलाकों में मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिल सकता है, जबकि कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर के समय हवा की रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहने के कारण आसमान साफ रहने की उम्मीद है। वहीं, 31 दिसंबर से मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, 28 दिसंबर 2025 को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सुबह के वक्त मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अभी भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना हुआ है और इसका स्तर 300 से 400 के बीच दर्ज किया जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, कई इलाकों में PM2.5 की अधिक मात्रा के कारण सांस से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। GRAP के तहत कुछ प्रतिबंधों में राहत के बावजूद, हवा की गति कम होने से प्रदूषक वातावरण में फंसे हुए हैं। इसे देखते हुए IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है।
