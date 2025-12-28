Delhi Weather News: दिल्ली में प्रदूषण से मिलेगी राहत, इस दिन होगी बारिश…मौसम विभाग का बड़ा अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार, 28 दिसंबर 2025 को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सुबह के वक्त मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अभी भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना हुआ है और इसका स्तर 300 से 400 के बीच दर्ज किया जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, कई इलाकों में PM2.5 की अधिक मात्रा के कारण सांस से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। GRAP के तहत कुछ प्रतिबंधों में राहत के बावजूद, हवा की गति कम होने से प्रदूषक वातावरण में फंसे हुए हैं। इसे देखते हुए IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है।