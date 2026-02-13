बंदी ने जेल में मजिस्ट्रेट को बताया कैसे एनकाउंटर करती है यूपी पुलिस, वीडियो हो गया वायरल

वायरल वीडियो में एक बंदी मजिस्ट्रेट को बताता है कि उसे रास्ते से उठाकर पुलिस चौकी ले जाया गया और वहां उससे जबरन अपराध कबूल कराने के लिए थर्ड डिग्री दी गई। उसने आरोप लगाया कि चौकी में उसे करंट लगाया गया और बेरहमी से पीटा गया। जब उसने आरोप स्वीकार नहीं किए तो पुलिस उसे जंगल में ले गई और पैर पर कपड़ा रखकर नजदीक से गोली मार दी गई। मजिस्ट्रेट के सवाल पर बंदी ने यह भी दावा किया कि बाद में कट्टे से फायरिंग दिखाकर मुठभेड़ का नाटक रचा गया। उसने बताया कि उसकी उस दिन सहारनपुर में पेशी थी और वह बागपत से आ रहा था, तभी शामली के पास से उसे हिरासत में लिया गया।