न्यूनतम राशि नहीं होने पर बैंकों ने आम ग्राहकों से झटके 11 हजार करोड़

दरअसल, लंबे समय से बैंकों की ओर से हिडन चार्जेज के नाम पर खाताधारकों से वसूली का मुद्दा गरमाया हुआ है। खासतौर पर बैंक खाते में न्यूनतम राशि नहीं होने का मामला सबसे आगे रहा है। लोकसभा की याचिका कमेटी के सभापति सी.पी. जोशी ने गुरुवार को कमेटी की चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में बैंकों के न्यूनतम शेष राशि (मिनिमम बैलेंस) न रखने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को समाप्त करने सहित कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। यह रिपोर्ट परमेश्वरन कृष्ण अय्यर के उस अभ्यावेदन के संदर्भ में है, जिसमें बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि न रखने पर दंडात्मक शुल्क लगाए जाने पर आपत्ति जताई गई थी।