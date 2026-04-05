‘यूपी में फिर से भाजपा ही जीतेगी,’ गाजियाबाद में केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर बोला जोरदार हमला

पिछली सरकारों और वर्तमान कानून-व्यवस्था की तुलना करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि एक समय पश्चिमी यूपी दंगों की आग में झुलसता था और भय का माहौल रहता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह दंगा मुक्त हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचारियों और माफियाओं के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है और प्रदेश अब विकास व सुरक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय भाजपा नेताओं और कश्यप समाज के प्रतिनिधियों ने उपमुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया, वहीं उनके इस संबोधन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर चुनावी हलचल तेज हो गई है।