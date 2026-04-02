पत्नी ने पति को सरेआम चप्पलों से पीटा; गिड़गिड़ाकर बोला-गलती हो गई, माफ कर दो

जानकारी के अनुसार, मूल रूप से बुलंदशहर निवासी दंपती की शादी करीब 3 साल पहले हुई थी। दोनों लोनी क्षेत्र में किराये के मकान में रहते थे। पति पेशे से कारपेंटर है और 12वीं पास है, जबकि पत्नी BA शिक्षित है। पत्नी को उपन्यास पढ़ने का शौक था, जिसके लिए उसने पति से मोबाइल की मांग की थी। पति ने शादी के 2 महीने बाद उसे मोबाइल दिला दिया।